律政司副刑事檢控專員周天行與高級檢控官林曉敏獲批大律師資格  林定國讚揚兩人勤奮  法官勉勵勿忘追求真相守護法治

律政司副刑事檢控專員周天行與高級檢控官林曉敏，今早（28日）於高等法院申請大律師認許，由律政司司長林定國、兩人「師傅」資深大律師陳浩淇及大律師高東利動議，獲上訴庭法官薛偉成批准。林定國致辭時，讚揚兩名同事工作勤奮及充滿熱誠。法官則勉勵兩人不要忘記對真相的追求，繼續守護法治和公眾信心。周天行受訪時稱心情愉快，並指成為大律師是他的夢想。

林定國今致辭時，讚揚周天行為人勤奮，不論早上或夜晚，每當他發電郵給周，對方都總是能夠立即回覆，周又會經常協助同事點外賣，可謂「外賣之王」，現更修讀倫敦國王學院數碼法學碩士課程，預計將於2028年修畢，令人不禁懷疑周的一天是否有多過24小時。

周的「師傅」陳浩淇致辭時，指周曾參與很多重要的案件當中，他為工作和家庭奉獻，今天是周人生高峰之一，周亦希望透過他表達對家人的感恩，沒有他們的支持和犧牲，他難以達到今天成就。

周天行：未來會繼續堅守法律傳統及責任

法官批准周天行獲認許為大律師後，周天行首度以大律師身份於庭上致辭，他表示非常感恩，未來會繼續堅守法律傳統及責任，他亦非常感激一路上並肩而行、一起守護法治及共同面對不同案件的律政司同事。

林定國為林曉敏致辭時，指她腔滿熱忱及能夠一心多用，會計出身的她輾轉間再修讀法律及加入律政司，現正負責統籌律政司「保護易受傷害證人及兒童專責小組」。林定國另笑言，林曉敏為人進取，曾任律政司俱樂部主席的她，在任期間曾因俱樂部財政問題而積極追討會費，更成功為俱樂部爭取傢俬及按摩椅。林曉敏的「師傅」大律師高東利致辭時，亦讚賞林曉敏對法律的熱誠。

林曉敏：着迷法律訟辯冀可繼續出庭至退休

林曉敏獲法官批准許可大律師後，致辭指對於法律訟辯一直深深着迷，笑言希望日後上司仍會多多派她出庭，直到她退休為止。她很感激在實習期間，可以從資深大律師陳政龍及大律師高東利身上學到很多，她亦感謝家人朋友的各種支持和包容。

法官薛偉成最後致辭時，勉勵兩人成為大律師後，繼續維護法治及拉近社會和法律界，他們每人都身負重任，尤其兩人身為檢控官，代表公眾行事及要得到公眾信心，須時刻僅記公平的審訊需要公平的檢控官，又以賽事作為比喻，對賽時並非要計算分數，而是如何較量，所以檢控官其實並沒有所謂的輸或贏官司。

法官又指在這個重視結果的時代，兩人千萬不要忘記對真相的追求，面對錯誤或不公時亦要挺身而出，守護法治和公眾信心、及對真相的堅持將定義他們的專業和香港法治。

周天行於庭外受訪時，表示心情愉快，被問到被讚揚勤奮、是否常常加班工作時，他表示「都係做返應該做嘅……主要都係做好份工」，至於同樣會計出身的他為何會投身法律界，周則稱成為律師或大律師一直是他的夢想。

林曉敏受訪時，表示打算和家人朋友食飯慶祝，今庭上致辭時亦感到開心和激動，過去任職12年檢控官，當初曾任事務律師，由於真的很熱愛訟辯及面對不同案件，獲認許為大律師的那刻回想起過往種種，仍然非常感恩。

