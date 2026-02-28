財政預算案2026｜羅淑佩：光影匯演不受天氣影響 將考慮如何帶動協同效應

新一份財政預算案向旅發局增撥三成四款項至16.6億，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早(28日)在電台節目表示，去年政府財政較為緊絀，旅發局撥去兩成的撥款，通過儲備及爭取私人贊助，推出包括「中環光影匯」等新節目，反映理想，旅客有所增長。

美酒佳餚丁財旺 日均入場人數增三成

羅淑佩指出，2024年旅遊相關行業已聘用16萬名員工，創造了864億港元的增加值。她以去年舉辦的「美酒佳餚巡禮」為例，日均入場人數增三成，品酒券使用量更激增四成，證明盛事能為參展商帶來實質生意。她相信隨著啟德體育園等新景點落成，2025年的就業人數及經濟貢獻將會更高。她亦提到今年農曆新年市道氣氛熱烈，「人來財氣先來」，旅遊業的收益亦明顯。

旗艦活動貫全年 傳統活動規模加碼

羅淑佩透露旅發局有多個旗艦活動，每個活動都會有新元素。年初一的花車花車及表演隊伍數目均有增加；接下來的國際龍舟嘉年華亦會擴大規模。她特別提到，旅發局正構思如何豐富中秋節的活動，並希望將萬聖節打造成一個開心、富創意的全民裝扮派對。至於去年有亮麗成績的「美酒佳餚巡禮」和年終的倒數活動，規模肯定會比今年更大，務求讓旅客和市民全年都有精彩節目。

光影匯演不受天氣狀況影響 「期間限定」鼓勵旅客訪港

預算案提出，旅發局將推出以光影巡禮為主的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。羅淑佩以早前在中環成功舉辦的光影匯為例，活動不僅點亮了中銀、匯豐等特色建築，更成功帶旺整個中環區，由商場、酒店以至蘭桂坊的人流均有顯著提升。她透露，旅發局在考慮光影表現的地方時，尤其打頭陣的地區，會考慮如何達至協同效應。山頂作為其中一個表演地方，旅發局亦正與商場業主洽談合作。

被問到會否加入無人機元素，她表示，無人機受天氣狀況限制，香港亦缺乏土地讓上萬隻無人機起飛及降落；光影匯的優點是能調校主題，不受天氣影響，若能做到「期間限定」，相信會吸引力會更力，鼓勵旅客在特定時間訪港。

相關新聞：

財政預算案｜全新光影表演下半年推 研山頂舉行 羅淑佩：大幅修改幻彩詠香江或事倍功半

財政預算案2026一文睇清︱子女免稅額加至$14萬 $5000萬推全民AI培訓 即睇重點政策！

財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元