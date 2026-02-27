Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公院收費改革｜「甩頭髮、攞假紙」等非緊急病人減3成 范鴻齡 : 符合政策初衷

社會
更新時間：20:01 2026-02-27 HKT
發佈時間：20:01 2026-02-27 HKT

新一份《財政預算案》中，醫管局獲撥款1031億元，增加2.9%。醫管局主席范鴻齡今日( 27日 )表示，感謝政府對醫管局及公營醫療系統的支持，保證會善用，「緊要的數，我們一定問過你（政府），我們先花。今年是醫管局成立35周年，為響應政府節約措施，不會有慶祝典禮。」醫衞局指，公營醫療收費改革令寶貴資源不被浪費、濫用，「腳趾痕、攞病假紙、甩頭髮」的非緊急病人減少3成。

急症室整體病人數量跌12.4%  次緊急及非緊急病人跌19.7%

醫管局今日舉行新春團拜，范鴻齡致辭表示，醫管局過去一年推出多項優化服務措施，亦在政府支持下成功推出三項重要且必須的改革，包括落實公立醫院系統管理檢討委員會提出的31項建議、公營醫療收費改革及成立「管治及架構改革委員會」。其中公營醫療收費改革初見成效，截至本月25日，急症室整體病人數量較去年同期下跌12.4%，第四、五類次緊急及非緊急病人更下跌19.7%，合資格申請費用減免人數近17萬，符合改革將資源放到有需要人士身上的意願。

醫管局今日舉行新春團拜，范鴻齡致辭。
醫管局今日舉行新春團拜，范鴻齡致辭。

他亦說，「管治和架構改革委員會」將提出改善措施，提升醫管局服務質素及效率，「涵蓋範圍非常闊，例如涉及人事管理、財務管理、臨床服務管理等，現在委員會繼續工作中，當我們有具體建議或具體通過，會向各位繼續匯報。」

醫衞局表示，收費改革讓有限資源精準幫助「貧、急、重、危」病人，達至「能者共付、輕症共付、貧者免付」。以急症室為例，改革實施後第一、二類病人未有減少；第三類緊急病人輪候時間由24分鐘縮短至20分鐘；第四、五類次緊急及非緊急病人，輪候時間亦由140多分鐘，縮短至120多分鐘。制度更好地照顧重症病患，亦惠及願意支付400元費用的病人。局方指，政府會繼續將資源投入更先進的治療方案，讓病人能夠健康出院。

宏福苑火災79名傷者  78人已出院1人情況穩定

醫衞局又提到，大埔宏福苑火災79名入院傷者，已有78人出院 ，其餘1人情況穩定，反映本港醫療系統提供優質服務，做到「一個都不能少」。

記者 蕭博禧

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
7小時前
石湖風下周或襲港？
石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里
社會
5小時前
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
7小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
5小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
社會
9小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
影視圈
4小時前
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
即時國際
3小時前