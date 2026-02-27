公院收費改革｜「甩頭髮、攞假紙」等非緊急病人減3成 范鴻齡 : 符合政策初衷

新一份《財政預算案》中，醫管局獲撥款1031億元，增加2.9%。醫管局主席范鴻齡今日( 27日 )表示，感謝政府對醫管局及公營醫療系統的支持，保證會善用，「緊要的數，我們一定問過你（政府），我們先花。今年是醫管局成立35周年，為響應政府節約措施，不會有慶祝典禮。」醫衞局指，公營醫療收費改革令寶貴資源不被浪費、濫用，「腳趾痕、攞病假紙、甩頭髮」的非緊急病人減少3成。

急症室整體病人數量跌12.4% 次緊急及非緊急病人跌19.7%

醫管局今日舉行新春團拜，范鴻齡致辭表示，醫管局過去一年推出多項優化服務措施，亦在政府支持下成功推出三項重要且必須的改革，包括落實公立醫院系統管理檢討委員會提出的31項建議、公營醫療收費改革及成立「管治及架構改革委員會」。其中公營醫療收費改革初見成效，截至本月25日，急症室整體病人數量較去年同期下跌12.4%，第四、五類次緊急及非緊急病人更下跌19.7%，合資格申請費用減免人數近17萬，符合改革將資源放到有需要人士身上的意願。

醫管局今日舉行新春團拜，范鴻齡致辭。

他亦說，「管治和架構改革委員會」將提出改善措施，提升醫管局服務質素及效率，「涵蓋範圍非常闊，例如涉及人事管理、財務管理、臨床服務管理等，現在委員會繼續工作中，當我們有具體建議或具體通過，會向各位繼續匯報。」

醫衞局表示，收費改革讓有限資源精準幫助「貧、急、重、危」病人，達至「能者共付、輕症共付、貧者免付」。以急症室為例，改革實施後第一、二類病人未有減少；第三類緊急病人輪候時間由24分鐘縮短至20分鐘；第四、五類次緊急及非緊急病人，輪候時間亦由140多分鐘，縮短至120多分鐘。制度更好地照顧重症病患，亦惠及願意支付400元費用的病人。局方指，政府會繼續將資源投入更先進的治療方案，讓病人能夠健康出院。

宏福苑火災79名傷者 78人已出院1人情況穩定

醫衞局又提到，大埔宏福苑火災79名入院傷者，已有78人出院 ，其餘1人情況穩定，反映本港醫療系統提供優質服務，做到「一個都不能少」。

記者 蕭博禧