預算案2026｜下半年推加強版「招標妥」 注資3億設專隊跟進 甯漢豪：冀長遠「自負盈虧」

新一份《財政預算案》中提出，市建局下半年會推出加強版「招標妥」。發展局局長甯漢豪今日（27日）出席記者會時表示，冀財政預算案能「畀到大家定心丸」，當局將向市建局注資合共3億元，當中1億為起動資金，讓市建局成立專隊，包括考慮成立一間子公司，專責提供加強版「招標妥」服務。另外2億元為使用「招標妥」的業主繼續提供費用寬減資助。當局目標在今年5月向立法會匯報執行細節。被問及政府會否再注資，甯漢豪指長遠目標服務以「自負盈虧」方式運作。

協助業主從預審名單內揀選合適工程顧問及承建商

甯漢豪重申，加強版「招標妥」包括制定更嚴謹的顧問及承建商預審名單；由市建局進行招標及評標的工作，協助業主從預審名單內，揀選工程顧問及承建商；對申領政府維修資助樓宇工程開展後，在重要節點中，如工程範疇有巨大改動，或大規模費用上升等，均要向市建局報告，讓市建局有機會向業主提供獨立的意見。

甯漢豪表示，希望今次財政預算案「畀到大家定心丸」，因為當局將會向市建局注資合共3億元。當中1億為起動資金，讓市建局成立專隊，包括考慮成立一間子公司，專責提供加強版「招標妥」服務。另外2億元為使用招標妥的業主繼續提供費用寬減的資助。

甯漢豪形容，當局向市建局注資體現政府對加強版「招標妥」服務的承擔，目標在今年5月，向立法會發展事務委員會匯報加強版「招標妥」的具體措施及執行細節，諮詢有關持份者意見，今年下半年推出加強版「招標妥」服務。

1億元啟動資金足夠

被問及1億元的公司啟動資金是否足夠，甯漢豪認為，1億元啟動資金在現階段足夠，將用以成立約90至100人的專業團隊，包含行政及各類專業人員。長遠目標服務以「自負盈虧」方式運作。她強調由於「招標妥」本身是收費服務，新公司繼續收費是合理安排。

支援按樓宇差餉物業估價決定 或不包括豪宅

至於招標準則，甯漢豪指市建局會設立一套如政府內部評標的客觀準則，包含評分機制。核心是根據工程項目的規模和需求，評估方案是否合理、是否符合成本效益，並會參考市場上的工程成本數據。為了避免業主因費用高昂而卻步，政府除提供上述的收費寬免，也已在財政預算案中預留30億元，預計明年在檢討後推出，以支援有需要的業主。支援會根據樓宇的差餉物業估價來決定，豪宅可能不包括在內。

加強版「招標妥」定價處於市民可負擔水平

至於加強版招標妥預計收費加幅，甯漢豪指現時仍在與市建局商討「加強版招標妥」的執行細節，暫未能估算收費增幅。若參考現有「招標妥」服務，最昂貴的收費為每座大廈16萬元，在政府公帑資助下，業主最終僅需支付8萬元。以一座有80至200戶的大廈計算，每戶僅負擔數百元。相信即使加強版「招標妥」因服務提升而需合理上調收費，最終定價仍將處於市民可負擔的水平。

樓宇更新及升降機計劃共獲40億撥款

至於2018年推出的「樓宇更新大行動」，甯漢豪指已先後投入60億元，資助有需要私樓業主進行大型維修工程，60億元資助將會很快全部批出。她續指，社會普遍認同計劃有助支援業主落實維修工程，只要業主繼續進行適切樓宇保養，有效延長樓宇壽命，減輕樓宇重建壓力。政府認為值得繼續向有需要業主提供資助，財政預算案亦已預留30億元，經更新的樓宇維修資助計劃會在明年向財務委員會申請撥款後推出。

而優化升降機資助計劃，甯漢豪指出早年獲批的45億元，只足夠當局處理涉及約6,200部升降機的申請，現時當局仍約1,200多部申請未獲處理。政府會增撥10億元處理相關個案，減輕市民負擔，提高安全保障。

當局必定配合宏福苑火災獨立委員會工作

被問及發展局會否派員參與宏福苑獨立委員會聽證會，甯漢豪強調當局必定配合獨立委員會的工作，如委員會要求當局提供資料，或何時出席聆訊，都會配合。具體安排交由獨立委員會適時公布。

至於「城鄉發展基金」，被問到基金處理範圍包括北都，現時有否可發展的「心水目標」。甯漢豪表示，不會預先設定目標村落，但作為城鄉共融策略的一部分，政府將主導放寬部分有潛力村落的村屋用途，向城市規劃委員會申請，允許其用作經營民宿或餐飲設施。措施不會「一刀切」實施。

攝影：何健勇