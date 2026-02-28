Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

運輸署11個停車場明起加價 私家車月租上調$150、時租加一蚊 即睇新收費詳情！

社會
更新時間：11:38 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:38 2026-02-28 HKT

運輸署早前宣布，轄下11個政府公眾停車場將於明日（3月1日）起加價。私家車月租將上調150元，時租加1元；電單車月租則加60元。受影響停車場包括堅尼地城、天星碼頭、大會堂及葵芳停車場等。

私家車時租加1元 日泊夜泊同加價

由明日起，運輸署將調整轄下11個政府公眾停車場的收費。當中私家車、的士及客貨車的月租將增加150元，時租增加1元，日泊及夜泊收費則分別上調10元及5元。電單車方面，時租收費維持不變，但月租會增加60元，日泊及夜泊則分別輕微上調2元及1元。

除另註明外，該11個停車場的收費調整綜合如下：

車輛類別 時租 「日泊」 「夜泊」 月租（註一）
私家車／的士／客貨車 +$1 +$10 +$5 +$150（註二）
旅遊巴士／貨車 +$1 -- +$5 --
電單車 -- +$2 +$1 +$60

註一：季租則按月租的加幅率上調。
註二：部分停車場提供的士月租／季租優惠收費，該類月租將上調$120，季租則按月租的加幅率上調。

11個加價停車場一覽

是次受影響的11個政府公眾停車場，包括：

  • 堅尼地城停車場

  • 林士街停車場

  • 天星碼頭停車場

  • 大會堂停車場

  • 天后停車場

  • 筲箕灣停車場

  • 香港仔停車場

  • 雙鳳街停車場

  • 黃大仙停車場

  • 葵芳停車場

  • 荃灣停車場

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
23小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
21小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
23小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
7小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
15小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
5小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
16小時前
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
影視圈
19小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
3小時前