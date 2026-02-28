運輸署11個停車場明起加價 私家車月租上調$150、時租加一蚊 即睇新收費詳情！
更新時間：11:38 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:38 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:38 2026-02-28 HKT
運輸署早前宣布，轄下11個政府公眾停車場將於明日（3月1日）起加價。私家車月租將上調150元，時租加1元；電單車月租則加60元。受影響停車場包括堅尼地城、天星碼頭、大會堂及葵芳停車場等。
私家車時租加1元 日泊夜泊同加價
由明日起，運輸署將調整轄下11個政府公眾停車場的收費。當中私家車、的士及客貨車的月租將增加150元，時租增加1元，日泊及夜泊收費則分別上調10元及5元。電單車方面，時租收費維持不變，但月租會增加60元，日泊及夜泊則分別輕微上調2元及1元。
除另註明外，該11個停車場的收費調整綜合如下：
|車輛類別
|時租
|「日泊」
|「夜泊」
|月租（註一）
|私家車／的士／客貨車
|+$1
|+$10
|+$5
|+$150（註二）
|旅遊巴士／貨車
|+$1
|--
|+$5
|--
|電單車
|--
|+$2
|+$1
|+$60
註一：季租則按月租的加幅率上調。
註二：部分停車場提供的士月租／季租優惠收費，該類月租將上調$120，季租則按月租的加幅率上調。
11個加價停車場一覽
是次受影響的11個政府公眾停車場，包括：
-
堅尼地城停車場
-
林士街停車場
-
天星碼頭停車場
-
大會堂停車場
-
天后停車場
-
筲箕灣停車場
-
香港仔停車場
-
雙鳳街停車場
-
黃大仙停車場
-
葵芳停車場
-
荃灣停車場
最Hit