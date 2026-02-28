運輸署11個停車場明起加價 私家車月租上調$150、時租加一蚊 即睇新收費詳情！

運輸署早前宣布，轄下11個政府公眾停車場將於明日（3月1日）起加價。私家車月租將上調150元，時租加1元；電單車月租則加60元。受影響停車場包括堅尼地城、天星碼頭、大會堂及葵芳停車場等。

私家車時租加1元 日泊夜泊同加價

由明日起，運輸署將調整轄下11個政府公眾停車場的收費。當中私家車、的士及客貨車的月租將增加150元，時租增加1元，日泊及夜泊收費則分別上調10元及5元。電單車方面，時租收費維持不變，但月租會增加60元，日泊及夜泊則分別輕微上調2元及1元。

除另註明外，該11個停車場的收費調整綜合如下：

車輛類別 時租 「日泊」 「夜泊」 月租（註一） 私家車／的士／客貨車 +$1 +$10 +$5 +$150（註二） 旅遊巴士／貨車 +$1 -- +$5 -- 電單車 -- +$2 +$1 +$60

註一：季租則按月租的加幅率上調。

註二：部分停車場提供的士月租／季租優惠收費，該類月租將上調$120，季租則按月租的加幅率上調。

11個加價停車場一覽

是次受影響的11個政府公眾停車場，包括：