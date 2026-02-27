低空經濟｜全港首條無人機長者送飯航線開通 需時由個半鐘減至10分鐘 長遠可兼送日用品及藥物

政府致力發展低空經濟。在運輸及物流局和勞工及福利局支持下，香港青少年服務處與美團合作開設全港首條無人機長者膳食送遞航線，以無人機代替傳統陸路送遞，每日將健康飯盒送住到偏遠鄉郊地區的長者手上。

傳統車程送飯約需一個半小時 無人機僅需10分鐘

運物局局長陳美寶早前實地視察該條新航線運行，在降落站領取飯盒，送到村內長者手上。該條路線單程只需10分鐘，較傳統車程送遞約需一個半小時大幅減少，飯盒送到手上仍然「熱辣辣」。更重要的是，航線節省了社福機構用車和人手，讓他們可更靈活投放現有資源到其他服務；另一方面亦突破傳統車程送遞的服務人數上限，更可利用汀角村為無人機服務中轉站，將送遞服務擴展鄰近的鄉郊地區，開拓更多社福服務潛力。長者膳食送遞航線會恆常化營運，是低空經濟體現實際應用的一個充滿溫度例子。

香港青少年服務處總幹事李婉心表示，傳統陸路送餐要車、司機和一至兩名護理員，每日來回要3小時，效率較低，且服務人數有限，改用了無人機送飯，除了可將服務擴展到其他輪候者，亦能以汀角村為中轉站，覆蓋到周邊鄉村。她表示，長遠可考慮透過無人機配送生活物品及醫療藥物。