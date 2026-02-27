花卉展2026｜3.20起一連10日維園舉辦 紫羅蘭為主題花 60歲以上長者星期一至五免費入場

香港花卉展覽是本港一年一度的賞花盛事，每年均吸引數十萬人次入場參觀。今年花展將於3月20日至29日在維多利亞公園舉行，為期10天，開放時間為上午9時至晚上9時。大會以花姿優雅的紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』——細味城市特色」為主題。

展出海內外盆栽、花藝擺設、園林造景

花展場內除展出今年的主題花和其他花卉外，沿中軸線佈置的園圃更特別融入濃厚香港特色。此外，更有來自本地、內地和海外機構悉心培植的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及別出心裁的園林造景。

展覽期間舉辦多項教育與娛樂並重活動

會場亦設有花卉及園藝產品的銷售攤位，大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等，適合一家大小參與。

全價門票14元 優惠門票7元

收費方面，全價門票14元。4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其一名同行照顧者可享7元優惠門票。星期一至星期五期間亦設入場優惠，當中60歲或以上長者、殘疾人士及其一名同行照顧者可免費參觀，一同進場的30人或以上團體可享優惠收費。

紫羅蘭是十字花科紫羅蘭屬的多年生草本植物，原產於南歐與地中海一帶，花期自早春綿延至初夏。紫羅蘭花開四瓣，花瓣呈十字形排列，其特徵鮮明極易辨認。紫羅蘭為總狀花序，十數朵小花簇生於花梗頂端及葉腋處，由下而上依次向陽綻放。

紫羅蘭花色繁多，既有紫、桃紅、白、黃等經典明艷色系，亦不乏淡紫、鵝黃與粉紅等清新柔和的新品種。經長年栽培和改良，現已繁衍出眾多單瓣與重瓣變種，高矮、大小不一，各具風姿。

紫羅蘭色彩繽紛、芳香撲鼻、產量豐沛及花期持久，深受園藝愛好者喜愛。無論用於布置花壇、栽㮔盆栽、還是切花插瓶，皆能帶來滿室芳馨。由其萃取之精油更是香水和香薰製品中歷久不衰的成分。