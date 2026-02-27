花卉展2026｜3.20起一連10日維園舉辦 紫羅蘭為主題花 60歲以上長者星期一至五免費入場
更新時間：16:56 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:56 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:56 2026-02-27 HKT
香港花卉展覽是本港一年一度的賞花盛事，每年均吸引數十萬人次入場參觀。今年花展將於3月20日至29日在維多利亞公園舉行，為期10天，開放時間為上午9時至晚上9時。大會以花姿優雅的紫羅蘭為主題花，並以「花語尋『香』——細味城市特色」為主題。
展出海內外盆栽、花藝擺設、園林造景
花展場內除展出今年的主題花和其他花卉外，沿中軸線佈置的園圃更特別融入濃厚香港特色。此外，更有來自本地、內地和海外機構悉心培植的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及別出心裁的園林造景。
展覽期間舉辦多項教育與娛樂並重活動
會場亦設有花卉及園藝產品的銷售攤位，大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等，適合一家大小參與。
全價門票14元 優惠門票7元
收費方面，全價門票14元。4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其一名同行照顧者可享7元優惠門票。星期一至星期五期間亦設入場優惠，當中60歲或以上長者、殘疾人士及其一名同行照顧者可免費參觀，一同進場的30人或以上團體可享優惠收費。
紫羅蘭是十字花科紫羅蘭屬的多年生草本植物，原產於南歐與地中海一帶，花期自早春綿延至初夏。紫羅蘭花開四瓣，花瓣呈十字形排列，其特徵鮮明極易辨認。紫羅蘭為總狀花序，十數朵小花簇生於花梗頂端及葉腋處，由下而上依次向陽綻放。
紫羅蘭花色繁多，既有紫、桃紅、白、黃等經典明艷色系，亦不乏淡紫、鵝黃與粉紅等清新柔和的新品種。經長年栽培和改良，現已繁衍出眾多單瓣與重瓣變種，高矮、大小不一，各具風姿。
紫羅蘭色彩繽紛、芳香撲鼻、產量豐沛及花期持久，深受園藝愛好者喜愛。無論用於布置花壇、栽㮔盆栽、還是切花插瓶，皆能帶來滿室芳馨。由其萃取之精油更是香水和香薰製品中歷久不衰的成分。
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT