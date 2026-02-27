SEVENTEEN 演唱會 2026｜啟德主場館入場懶人包 一文睇清交通/門票/行李寄存全攻略

韓國人氣組合 SEVENTEEN 再度登陸啟德主場館，為 CARAT 帶來全新舞台！下文為讀者精心整理了 SEVENTEEN 演唱會入場懶人包，即睇交通安排、領取門票須知及行李寄存詳情！

韓國超人氣組合 SEVENTEEN 將於2月28日及3月1日，再度於啟德主場館舉行 SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG 演唱會。為確保觀眾能有最佳體驗，園方提醒入場觀眾預先做好準備，下文整合了所有入場須知，包括領取門票、入場時間、交通及行李安排。

提前領取實體門票

為免延誤入場，觀眾務必提前領取實體門票。主辦方強烈建議，在演出當日中午前，前往快達票（HK Ticketing）設於港九新界及中國內地的自助取票機完成取票。觀眾可透過快達票官網查閱自助取票機的詳細地點。若必須於演唱會當日在啟德體育園領取門票，請務必提早到達並預留充足時間。

分時段入場安排

為確保人流暢順，演唱會將實施分時段入場，並於下午2時起開放安檢。觀眾請預留足夠時間進行安檢及寄存物品。

演前彩排觀眾 ：持有相關門票的觀眾可於下午2時30分，經由 A、C 閘入場。入場時將獲發專屬頸繩及通行證，遲到者將不獲准進場觀看彩排。

：持有相關門票的觀眾可於下午2時30分，經由 A、C 閘入場。入場時將獲發專屬頸繩及通行證，遲到者將不獲准進場觀看彩排。 其他觀眾：可於下午4時起開始入場。

所有觀眾應提前查閱門票上所示的閘口，並可經西橋（鄰近港鐵宋皇臺站）、中央廣場（鄰近港鐵啟德站）或美食海灣前往相應閘口。

Y 閘入場特別安排

企位觀眾需使用 Y 閘入場，該閘口設於地面。持有企位門票的觀眾，可於下午2時至4時期間，通過安檢後，按門票上的等候區編號（1至48）進入相應等候區。入場將按等候區號碼順序進行。請注意，若在下午4時後才到達，則需等待所有已在等候區的觀眾入場後方可進場。

前往 Y 閘的路線與其他閘口不同，從港鐵啟德站 D 出口的觀眾，需沿啟德車站廣場及沐泰街迴旋處，再經承啟道行人過路處前往。

留意長傘等限制攜帶的物品

為確保場內安全及觀眾體驗，場地嚴禁攜帶多種物品。所有專業攝影及攝錄器材、可換鏡頭相機、長焦鏡頭、手提電腦、平板電腦、自拍棒及長傘均不得帶入場內。

此外，任何超過600毫升的容器亦受限制。容量不超過600毫升的塑膠或硅膠水瓶／杯可攜帶入場，但必須移除瓶蓋／杯蓋，且不得盛載任何液體。近日天氣不穩，如需攜帶雨具，請選擇長度不超過35厘米的短傘或摺疊傘。

行李寄存

若攜帶了限制物品，觀眾可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶，或選擇付費寄存服務。

付費物品寄存處：

設於啟德體藝館1M層、啟德青年運動場外及啟德主場館Y閘，開放時間為下午1時至晚上10時30分。

電子儲物櫃：

設於啟德零售館及啟德體藝館上落客區，可透過啟德體育園流動應用程式查詢位置。

交通安排

活動期間，預計啟德一帶交通將非常繁忙，建議觀眾盡量使用公共交通工具。

港鐵：

離場時屯馬綫將加密班次。經大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站的尾班車，將分別於晚上10時59分（宋皇臺站開出）及11時01分（啟德站開出）。

特別巴士及跨境巴士服務：

設有11條特別路線，前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋口岸、機場及港九新界各區。分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處（第 SP12 號線）、港珠澳大橋香港口岸和機場（第 A25S 號線）

乘客轉乘皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回深圳，或轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海，以及前往港九新界各主要地區的路線。

跨境巴士：

設於啟德主場館地面 G 層的旅遊巴士上落客區；離場時，乘客可從啟德主場館樓２樓 H 閘外，經扶⼿電梯到旅遊巴士上落客區登車。

提供前往內地的服務，但必須經由營辦商網上平台提早購票，現場不設售票。

的士：

啟德主場館的士站開放上落客

啟德體藝館的士站當日下午 3 時後僅供的士落客，不設上客。

私家車：

可於啟德青年運動場落車處落車（只限下午4至6時落車），或於啟德沐和街、土瓜灣馬頭角道指定地點上落車。

請勿在承啟道停車上落客，該路段為24小時禁區。

