財政預算案｜全新光影表演下半年推 研山頂舉行 羅淑佩：大幅修改幻彩詠香江或事倍功半

新一份《財政預算案》提出多項促進旅遊業的措施，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（27日）在記者會表示，預計今年下半年可推出全新的光影表演，屆時陪伴香港超過20年的「幻彩詠香江」將完成歷史任務，政府會積極研究是否舉辦告別活動，並正研究把光影表演帶到更多傳統景點，包括山頂，期望提升旅客夜間體驗，吸引重遊。

光影表演配合如中秋節、萬聖節等節慶

羅淑佩指，如果要大幅修改幻彩詠香江的內容，需要很多參與的大廈一起討論，形容再投入資源可能是「事倍功半」，但光影匯的優點是容易更改演出內容，亦可以配合不同的節慶活動，例如中秋節、萬聖節等。她表示，政府正研究把光影表演帶到更多傳統景點，包括山頂， 「旅客第一次來香港會去山頂，但多次來港後未必再去，若晚上有光影演出，能大大提升吸引力」。

關於光影表演不會每晚舉行，會否削弱旅客來港意欲？羅淑佩指，光影匯將配合節慶或主題舉行，並非每日固定演出，認為反而能提升對旅客，尤其短途旅客的吸引力，「錯過就看不到」。她強調，即使旅客來港期間沒有光影表演，香港仍有大量文化、演出及娛樂活動，包括啟德體育園、紅館等場館的演唱會及體育賽事，故不擔心吸引力下降。

啟德零售館逾9成商舖已租出

啟德體育園將迎來開園一周年，羅淑佩指出，政府與體育園的協議條款中，2026/27年度才屬第一個營運年度，屆時將會檢視舉辦體育活動日數能否達標。她透露，園區未來一年檔期非常緊湊，演唱會需求強勁，部分優質檔期更出現競爭，指本地「天王天后級」歌手、外國歌手及韓團或於啟德主場館演出。她又指，啟德體育園帶動周邊經濟的效果，啟德零售館逾9成商舖亦已租出。

9月名古屋亞運會後檢討隊制運動發展計劃

關於《財政預算案》提出，向「藝術及體育發展基金」的體育部份注資12億元，用於強化隊制運動項目培訓、拓展更多元化賽事在港舉行等。羅淑佩表示，政府會強化對隊制項目運動員的培訓，「隊制運動項目發展計劃」曾於2024年進行優化，當局會在今年9月名古屋亞運會後，再次檢討現時計劃所涵蓋隊制運動項目的資助詳情和金額，並在明年4月後更新。在亞運會舉行前，當局會加強對體育總會的資助，鼓勵隊制項目參與更多賽事，達到「寓賽於操」，以提升表現。

羅淑佩指，現時香港每年舉辦大約140項不同類型的本地和國際體育活動，當局會在下一輪申請前，將舉辦活動的資助水平提高50%，鼓勵本地體育總會及組織舉辦更多不同規模的賽事，亦會繼續透過「M」品牌制度，每年資助約20個國際級大型體育活動，鞏固香港國際體育盛事之都的地位。

料足球勁旅今年暑假訪港機會細

關於今年會否與去年一樣有多支足球勁旅訪港，她表示，世界盃決賽周於今年6月開鑼，德甲及英超則於8月開始，由於球員要休息，相信今年有外隊訪港機會細。

另外，對於過去一年有演藝文化界人士自言被「封殺」、香港電影金像獎四部已上映電影不在名目中，羅淑佩說，一直為業界提供不同資助及拆牆鬆綁措施，不評論個別頒獎活動或評論，指政府透過文創處與業界保持良好暢順的溝通，亦會為舉辦大型活動盡量提供協助。

至於農曆新年假期間，有露營人士在鹹田灣營地、西灣營地及浪茄灣營地亂拋垃圾、非法生火等。羅淑佩指，推動生態旅遊時需令生態保持在合理的水平，才能保障旅遊體驗，旅遊事務署會配合環境及生態局，密切檢視情況，也會透過旅監局規管旅行社牽涉鄉郊旅行的活動。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球

