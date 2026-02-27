Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑

社會
更新時間：11:49 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:49 2026-02-27 HKT

34歲時任消防員涉嫌於2021年在服務式住宅酒店內親自下廚設宴款待女網友，期間女方飲用白酒後感頭暈而「斷片」，翌日醒來後獲告知二人已發生性行為。被告否認強姦罪後受審11日，4男3女陪審團連日退庭商議10小時後，以6:1大比數裁定被告強姦罪成。特委法官郭棟明押後案件至3月30日求情及判刑，期間為女事主索取創傷報告，被告還押監房看管。

案發時任職消防員的男被告陳鈞濬現已被暫時停職。他否認於2021年7月9日至10日期間（包括首尾兩日），在香港荃灣青山公路某房間強姦女子X。

控方開案陳詞指，女事主X於2021年4月中旬，透過友人介紹得悉被告的Instagram帳號並展開對話。翌日，雙方在海港城會面共進晚餐，並交換電話號碼，之後透過WhatsApp保持聯絡。直到同年5月9日至6月中，X開始與另一名男子交往，因而停止與被告聯絡。惟二人仍偶爾在網上打機互動，X在聊天室中得知7月1日是被告的生日，遂於當日發訊息祝賀。被告提出外出相約，惟遭拒絕。X及後建議在同月9日與被告「食飯、睇戲」，被告則建議「食飯、飲酒、睇戲、飲酒」，X建議在尖沙咀圓方會面。

事主酒後頭暈醒來獲告知已性交

7月9日中午，被告向X表示欲一起品嘗白酒，但由於白酒需冷藏保存，若在餐廳開酒需支付開瓶費，遂邀約X前往荃灣青山公路的某服務式住宅酒店，並聲稱會親自下廚。X則回應需在晚上8點後才能到達，被告及後將房間號碼告知X。晚上10時半左右，X抵達酒店房間，用膳期間X飲用了被告提供的白酒後感到頭暈。二人用膳後玩了一會兒卡牌遊戲，X逐漸感到迷糊，被告便將X抱到床上。

翌日清晨4時許，X從床上醒來，感到頭暈及四肢乏力，在床邊尋回牛仔褲後，發現被告躺在身旁。被告向X坦言二人已發生性行為，他更在X體內射精。X的腦海瞬間浮現零碎片段，X記得自己在發生性行為期間曾拒絕並稱「唔好」，最後被告在X的右下腹射精。X檢查身體後發現其右下腹有黏稠痕跡。X在清晨4時半左右，透過WhatsApp告知胞姐，自己與男子同在服務式住宅酒店期間暈倒。被告沐浴後送X回家。X昏睡至當日下午，醒後覺得遭被告迷姦，終報警求助。

案件編號：HCCC93/2023
法庭記者：劉曉曦

