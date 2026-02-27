中國載人航天工程辦公室：港澳航天員最快今年執行太空站飛行任務
發佈時間：09:27 2026-02-27 HKT
根據中國載人航天工程辦公室消息，今年將會進行2次載人飛行任務，以及1次貨運飛船補給任務，來自港澳地區的航太員可望最早於今年執行太空站飛行任務。另外，神舟二十三號飛行乘組1名航太員將進行一年期駐留試驗。
據央視新聞報道，中國載人航太工程將落實「十五五」規劃部署，在新起點上深化推進太空站應用與發展及載人月球探測兩大任務；在2026年，將全力推動文昌航太發射場登月任務相關配套設施設備建設，以及測控通訊、著陸場等地面支援系統各工程建設工作。另外，中國載人航天工程辦公室將持續推動與聯合國外空司合作計畫實施。
