《簡樸房條例》周日實施 業主：核證報告價格參差 最貴12萬元 料回本期1年

《簡樸房條例》將於本周日實施，業界近月陸續尋求核證報告報價。簡樸房經營者協會主席陳顯熹向《星島》表示，近月就一個「一開四」的單位諮詢專業人士，並聽取核證報告報價，兩間公司分別報價5萬至6萬元，以及11萬至12萬元，後者建議做更多測試，導致收費差異，推算後者回本期或長達1年。測量師業界近月收到的諮詢較去年底大增三至五成，測量師學會估算，一劏三至四的簡樸房核證報告收費約1.5萬元。

為全面有序處理劣質「劏房」的「老大難」問題，行政長官李家超於2024年《施政報告》宣布，以立法方式制訂「簡樸房」規管制度。政府亦因應《簡樸房條例》，推行為期12個月的登記制度，現存合資格分間單位完成登記後，可享有36個月的寬限期進行改裝以符合標準，寬限期內，業主須申請「簡樸房」認證。《簡樸房居住環境最低標準實務守則》最終版本於前日公布，建築師、建築測量師，以及建造、屋宇裝備、土木、消防或結構工程界別的工程師均屬指明專業人士，可協助劏房業主製作簡樸房核證報告。

陳顯熹表示，近月就一個「一開四」的單位諮詢專業人士，並聽取核證報告報價。 何健勇攝

《簡樸房條例》將於本周日實施，業主須在寬限期內申請認證。何健勇攝

為全面有序處理劣質「劏房」的「老大難」問題，行政長官李家超於2024年《施政報告》宣布，以立法方式制訂「簡樸房」規管制度。何健勇攝

陳顯熹表示，業界近月已陸續諮詢專業人士，了解現時劏房需要作出的改動和就核證報告報價，以其一個「一開四」單位為例，兩間公司報價分別為5萬至6萬元，以及11萬至12萬元，由於報價時實務守則最終版本仍未推出，工程師未能肯定最終標準，故報價謹慎，兩間公司建議的做法不同，後者建議進行更多測試。

他舉例指，估算升高地台的負重能力時，有結構工程師認為需要採樣判斷，有工程師則認為可使用不採樣的方法；公司又預留額外工作時數應付抽查後的跟進工作，導致報價較中高。他又指，核證報告涉及多個專業，有公司稱要指派數名人手到場考察，導致人手成本增加，「派三、四個人，每個兩、三萬（元）」，若由一位專業人士全權處理則較佳，並希望政府設簡樸房示範單位，讓業主有例可循。

現時市場百分百符合最新簡樸房要求單位只有極少數

核證報告收費關乎申請意欲，陳顯熹指，若核證報告達12萬元，加上改裝費用，預計需要15萬至16萬才能完成改動，另加登記費用，才可成為認證簡樸房，估計回本期需時1年，或會令業主卻步；現時市場內百分百符合最新簡樸房要求的單位只有極少數，估計業主都會持觀望態度，「不會想做第一批，讓其他業主做先」，業主亦會計算租金回報，部分人或考慮離場。

他亦會採取保守策略，先將一至兩個單位作改裝和申請，測試流程和標準，熟習後才會為其他劏房申請成簡樸房。他又估計，市場首批合資格單位將於3月中向政府申請登記成簡樸房。

測量師學會建築測量組主席黎嘉文表示，條例即將生效，近2個月建築測量師收到的簡樸房諮詢，對比去年底增加三至五成，查詢劏房需如何改裝。她又指，建築測量師可處理全部項目，並發出核證報告，測量師學會估計核證報告收費為每個分間單位3,000元至5,000元，以普遍一劏三至四為例，收費大約為1.5萬元，估計法例推出初期收費會有浮動，但市場會慢慢調節，建議業主格價。

房屋局回覆，政府在3月1日起12個月的登記期內不會執法，將情理兼備及有序地對違法出租無登記、無認證的分間單位執法，讓受影響租戶不會流離失所；房屋局轄下六隊分間單位區域服務隊將為有需要的受影響住戶提供協助，包括尋找其他居所搬遷和協調其他房屋資源提供暫時安置；簡樸房相關《實務守則》擬稿中相關標準一直大致相同，最終版本亦於本周較早前公布。

簡樸房實務守則最終版公布 測量師盼增圖示設模範單位

房屋局前日上載簡樸房實務守則最終版本，測量師學會建築測量組主席黎嘉文表示，最終版本規定居住最低要求的八大範疇與擬稿內容一致，除列出相關簡樸房要求對應的現有法定要求，供業界人士參考，亦有提出替代選項，相當清晰，她建議政府在實務守則中加入更多圖示，協助業主有基本了解。

房屋局簡樸房實務守則擬稿上月公布，前日再公布最終版本，列明包括面積、高度、消防、荷載、廁所、供水、照明通風和水電錶八大範疇的要求。

黎嘉文表示，最終版本與擬稿內容一致，由於簡樸房有先天限制，不能直接套用建築物條例，實務守則基本安全亦參考現行建築物條例，並在有關部分列出對應現有法例的要求，讓業界和公眾參考，並有提供替代選項，已是相當清晰，指明專業人士可判斷物料和改裝方法是否符合要求。

她建議，房屋局可在實務守則中增加圖示，讓業主有基本了解，明白登記簡樸房需涉甚麼改動。她又希望，未來可挑選成功登記的簡樸房實際個案，作為模範簡樸房例子，讓未改裝的業主和公眾認識簡樸房的模樣。

租客影響方面，簡樸房經營者協會主席陳顯熹表示，作為業主，亦不希望租客遷走，故除了分間單位面積未符要求，需要改裝間隔外，其餘改裝都盡量會與租客商討，預約時間完成，「與租客約時間，預師傅會到，就離開半日」，但涉及防火門、廁所門、通風口、窗門抽氣扇、煙霧感應器和水電錶等不同部分，故工程亦不輕易。

記者 曾偉龍

