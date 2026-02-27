天氣｜元宵驚蟄遇春雨 天文台料周六驟雨較多  下周慎防「石湖風」

新歲甫過，春意漸濃。天文台預告，華中一道低壓槽已然成形，並逐步南移，未來一連數日將為華南帶來不穩天氣。本港亦難獨善其身，預料未來八天雨水頻仍，最高濕度可達95%，初春之氣，乍暖還寒。

天文台指出，低壓槽相關雷雨帶已在華南北部活動，隨系統南下，未來一兩日廣東沿岸將間中有驟雨，局部地區或伴雷暴。周六偏東氣流漸起，與低壓槽南側暖濕偏南氣流在珠江口一帶匯聚，形成輻合區，氣流被迫抬升，有利對流發展，或為本港帶來今年首場較為顯著的降雨。惟對流變化瞬息萬端，雨區落點與時序仍存變數。

廣闊低壓槽會在未來一兩日影響華南，該區天氣漸轉不穩定。本港方面，明日及星期六有幾陣驟雨，而星期六初時驟雨較多，局部地區可能有雷暴。

受一股潮濕的偏南氣流影響，下週初華南沿岸仍有幾陣驟雨，日間溫暖。

預料受東北季候風影響，下週中至後期華南天氣稍涼。

及至下周初，偏南氣流主導，天氣轉為溫暖潮濕，仍有幾陣輕雨。其後東北季候風南下，倘若冷暖氣團交會明顯，或可形成冷鋒，天氣再度轉涼。若低層風切變與大氣不穩定度同時配合，更不排除出現雷暴，甚或俗稱「石湖風」的颮線。

颮線為多個雷暴單體連成之強烈雨帶，移動迅速，破壞力驚人，所經之處常伴風向突變、陣風急增，風速可達每小時百餘公里。2005年5月9日，一道強烈颮線掠過本港，葵涌錄得每小時135公里陣風，貨櫃翻倒，釀成傷亡與重大損失；更早於1980年代，珠江口一帶亦曾因颮線狂風暴雨發生沉船慘劇。

適逢下周二（3月3日）為元宵佳節，亦有月全食天象上演，惟若雷雨雲層密佈，或難盡賞皓月盈虧之姿。氣溫預料介乎19至24度之間，外出宜備雨具。周四（3月5日）則迎來廿四節氣「驚蟄」，春雷乍動，萬物萌發，民間亦有「打小人」之俗，以祈驅邪納福。初春天氣波譎雲詭，濕氣瀰漫，市民除留意天雨變化，更須保重身體，以防病邪乘虛而入。