中大主辦2026亞太國際教育協會年會暨展覽圓滿閉幕 展示香港教育卓越優勢 推動「留學香港」品牌躍上世界舞台

更新時間：21:55 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:55 2026-02-26 HKT

由香港中文大學主辦的2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽今天（26日）於香港會議展覽中心舉行閉幕典禮。今屆APAIE吸引來自全球70多個國家和地區、逾3,000位國際教育領袖及專家學者參與，與會人數創下歷史新高。盛會匯聚逾450間大學及機構參展，舉行近130場會議及講座，深入探討高等教育最新趨勢，促進跨地合作與人才交流。活動不僅展示香港高等教育的卓越成就，更進一步推動「留學香港」品牌邁向全球，鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。

盧煜明 : 將繼續全力探索創新教學模式 推動教育革新

中大校長盧煜明教授在閉幕典禮上致謝辭。他表示：「過去數天，香港充滿活力的氛圍為交流與合作提供了絕佳舞台。香港位處東西文化交匯點，憑藉卓越學術、創新研究及全球夥伴合作的獨特優勢享譽國際。隨著持續投入基礎設施及引進人才，我們的高等教育學府正全力推動，把香港打造成世界級教育樞紐，惠及全球。我期望各位能透過是次年會及與本地同業的深入交流，更全面地了解香港高等教育所蘊藏的龐大機遇。我們將繼續全力探索創新教學模式，推動教育革新，並建立可持續的夥伴關係，期望透過這些經驗，再次印證香港高等教育的實力與靈活性。」

APAIE主席Venky Shankararaman教授發表閉幕致辭，他表示：「回顧過去數天，2026 APAIE 充分體現了『促進亞太區協作 共創全球教育新里程』的主題，善用香港作為國際教育樞紐的獨特優勢，推動業界進步、創新發展及可持續夥伴合作關係。謹此衷心感謝中大擔任主辦單位，其他七所大學擔任協辦單位、大學教育資助委員會，以及香港特別行政區政府的支持，令是次活動得以成功舉行。」

在閉幕典禮上，大會舉行APAIE年會旗幟移交儀式。中大校長盧煜明教授代表今屆年會主辦單位，先把APAIE會旗交予APAIE主席Venky Shankararaman教授，然後Venky Shankararaman教授隨即把會旗交予下屆主辦單位──馬來西亞理工大學。

馬來西亞理工大學校長Mohd Shafry bin Mohd Rahim教授表示：「我們深感榮幸能獲得信任，於馬來西亞吉隆坡舉辦 2027 APAIE 年會暨展覽。馬來西亞曾於 2019 年於吉隆坡舉辦APAIE年會暨展覽，今次再度獲得主辦權，對馬來西亞的專業精神、共融理念及文化底蘊予以肯定，亦展現了我們作為促進全球學術交流的實力。馬來西亞以多元而深厚的信仰與文化傳統為根，秉持善良、謙遜與仁愛的核心價值；我們的優勢不止於深厚的知識素養，更在於穩固的道德與精神基礎──是一個以智慧與信念引領創新、推動人類共同價值的國家。2027年適逢馬來西亞建國70周年，是大家蒞臨體驗世界級款待與文化氛圍的最好時機。我們正積極籌備一場充滿活力且令人難忘的盛會，期望各位為知識而來，因慶典而停留，帶着一生難忘的夥伴關係與珍貴回憶而歸。我們懷着開放的心與殷切的期待，誠邀各位蒞臨馬來西亞，參與 2027 APAIE年會暨展覽！」

一連五日（2月23日至27日）的2026 APAIE年會暨展覽成功為本地與國際高等教育界開拓更多合作契機。活動在中華人民共和國香港特別行政區教育局、大學教育資助委員會（教資會）及香港旅遊發展局支持下，由中大主辦，並由其他七所教資會資助大學協辦。作為APAIE創始會員之一及今屆APAIE主辦機構，中大將繼續與全球夥伴加強交流，並期待明年於馬來西亞再聚，共同以創新理念推動全球教育合作邁向新里程。

