麥當勞員工晚宴一連三晚亞博筵開逾650席 頒發逾500個長期服務獎

社會
更新時間：21:07 2026-02-26 HKT
馬年伊始，香港麥當勞延續傳統，一連三晚於亞洲國際博覽館舉行年度員工晚宴，筵開逾650席，與近8,000名員工歡聚一堂，感謝全體員工過去一年麥麥堅守崗位，一同成就麥當勞50週年慶典的圓滿成功，以及全年業務屢創佳績的亮眼表現。香港麥當勞行政總裁黎韋詩於晚宴上致辭時，向全體員工表達謝意，並為員工打氣及送上祝福。她說，2025年是香港麥當勞非常豐盛的一年，全賴每位同事在不同崗位上堅持和付出，麥當勞成功舉辦多個活動，與全港市民一同慶祝。

一連三晚亞博筵開逾650席 近8,000員工歡聚一堂

黎韋詩又特別感謝一眾長期服務獎得獎同事，指他們多年來的敬業精神，與公司邁步向前，成就50周年這個輝煌的里程碑。她說「踏入馬年，讓我們一齊繼續秉持『味美歡笑，共創共好』的信念，為顧客帶來更多Happy Moments。」

不一樣的員工晚宴 締造「世一員工體驗」

適逢香港麥當勞50周年主題花車早前於新春花車巡遊亮相，公司特別準備了迷你版花車聯同員工表演隊將巡遊帶到現場，載歌載舞，讓所有員工近距離感受當日的熱鬧氣氛。晚宴更邀得多位人氣歌手驚喜登場，包括人氣王姜濤@MIRROR、麥當勞的全新茶飲代言人及《尋秦記》中的大熱人物林峯、連續多年參與員工晚宴演出的 Dear Jane。表演嘉賓甫出場已旋即將現場氣氛推向最高點，眾人紛紛化身小粉絲走到台前大合唱，氣氛熱烈，大讚公司帶來「世一員工體驗」。

500個長期服務獎 逾150位服務逾20年

今年麥當勞共頒發逾500個長期服務獎，當中超過150位員工服務滿20年或以上；表揚他們多年堅守崗位，麥麥貢獻，成為公司營運與服務提升的最強後盾。同場亦頒發超過200個年度傑出員工獎，對一眾表現出色、麥麥付出的前線人員予以肯定。今年大會在安排上更顯心思，頒獎期間，由餐廳經理以歌聲向得獎者送上祝賀。各餐廳團隊亦在場內揮動燈牌為得獎者熱烈歡呼，盡現麥當勞的凝聚力與團隊精神。

晚宴由星級司儀森美及阿正（黃正宜）主持，他們延續搞笑風格為萬眾期待的抽獎環節增添熱鬧氣氛，讓員工於充滿歡樂與歸屬感滿溢的氛圍中，共同慶賀這場專屬於麥當勞員工的年度盛事。

