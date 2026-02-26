Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣Excellent Medical 涉無牌供RGA生髮 兩人被捕包括負責人及一名醫生

社會
更新時間：20:10 2026-02-26 HKT
發佈時間：20:10 2026-02-26 HKT

衞生署今日（26日）表示，銅鑼灣一間診所涉嫌違反《私營醫療機構條例》（第633章）（下稱《條例》），無牌營辦日間醫療中心，兩人被捕。該署早前接獲線報，一間位於銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心未持有日間醫療中心牌照的診所，涉嫌非法提供Regenera Activa（RGA）自體細胞移植程序。衞生署遂聯同警方於今日採取執法行動，檢獲一批可用作RGA程序的器械和用具，以及相關紀錄。行動中警方拘捕診所負責人及一名醫生。調查工作仍在進行中，衞生署會因應所蒐集的資料及證據考慮檢控。消息指，涉及的診所名稱為Excellent Medical。
　　 
此外，涉事醫生在沒有合適牌照的處所進行高風險醫療程序，未能保障病人的最佳利益，衞生署已把相關個案轉介香港醫務委員會跟進。

RGA程序涉及自體細胞移植。根據《條例》，移植任何細胞、組織或器官，包括自體移植物、同種異體移植物、異種移植物、經處理的組織或血液製品（例如高濃度血小板血漿）及皮瓣，均屬《條例》訂明的「附表醫療程序」。在無需留醫的情況下施行該等程序，必須在持有有效牌照的日間醫療中心內進行。任何人士無牌營辦日間醫療中心即屬違法，一經定罪，可處罰款100,000元及監禁三年。
　　
衞生署本月中已去信提醒全港醫生，在施行RGA或其他《條例》訂明的「附表醫療程序」前，必須核實相關處所是否持有合適牌照，切實保障病人的最佳利益和恪守註冊醫生專業守則。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
1小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
2小時前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
政情
7小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
5小時前