銅鑼灣Excellent Medical 涉無牌供RGA生髮 兩人被捕包括負責人及一名醫生

衞生署今日（26日）表示，銅鑼灣一間診所涉嫌違反《私營醫療機構條例》（第633章）（下稱《條例》），無牌營辦日間醫療中心，兩人被捕。該署早前接獲線報，一間位於銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心未持有日間醫療中心牌照的診所，涉嫌非法提供Regenera Activa（RGA）自體細胞移植程序。衞生署遂聯同警方於今日採取執法行動，檢獲一批可用作RGA程序的器械和用具，以及相關紀錄。行動中警方拘捕診所負責人及一名醫生。調查工作仍在進行中，衞生署會因應所蒐集的資料及證據考慮檢控。消息指，涉及的診所名稱為Excellent Medical。



此外，涉事醫生在沒有合適牌照的處所進行高風險醫療程序，未能保障病人的最佳利益，衞生署已把相關個案轉介香港醫務委員會跟進。



RGA程序涉及自體細胞移植。根據《條例》，移植任何細胞、組織或器官，包括自體移植物、同種異體移植物、異種移植物、經處理的組織或血液製品（例如高濃度血小板血漿）及皮瓣，均屬《條例》訂明的「附表醫療程序」。在無需留醫的情況下施行該等程序，必須在持有有效牌照的日間醫療中心內進行。任何人士無牌營辦日間醫療中心即屬違法，一經定罪，可處罰款100,000元及監禁三年。



衞生署本月中已去信提醒全港醫生，在施行RGA或其他《條例》訂明的「附表醫療程序」前，必須核實相關處所是否持有合適牌照，切實保障病人的最佳利益和恪守註冊醫生專業守則。

