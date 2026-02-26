流感︱今年錄5宗兒童嚴重個案 衞生防護中心 : 乙流個案回升 籲家長留意病童狀況

衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，雖然本地季節性流感活躍程度自一月中起呈持續下降趨勢，但過去一星期有所回升，尤其是乙型流感。中心總監徐樂堅表示，今年至今已錄得5宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至15歲，其中3宗沒有接種季節性流感疫苗。他提醒家長和照顧者，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，所以一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

乙流佔陽性呼吸道樣本比例飆升至上周的逾21%

徐樂堅表示，中心的最新監測數據顯示，上周（15日至21日）呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為2.29%，較前一周（8日至14日）錄得的1.96%有所上升。同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.13宗，亦較前一周每一萬人0.10宗有所上升。乙型流感佔陽性呼吸道樣本的比例則由一月底約6%逐步飆升至上周的逾21%，而甲型（H3）流感比例則由91%下降至71%。香港以外地區方面，日本和韓國的季節性流感活躍程度持續高企，而流行的病毒株由早前的甲型（H3）流感轉為乙型流感，而日本更因乙型流感而出現另一冬季高峰，世界多地的乙型流感比率近期亦有所上升，包括中國內地、台灣、北美地區等。

其他呼吸道病原體方面，最新監測數據顯示，鼻病毒／腸病毒及副流感病毒較為活躍，其中副流感病毒的呼吸道樣本陽性百分比較一月有所上升。要預防呼吸道傳染病，市民應時刻保持個人、手部和環境衞生。此外，高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，避免前往人多擠逼的地方，不應上班或上學。