科技園下月率本地創科企業赴西班牙及韓國參展 彰顯香港國際創科中心地位

香港科技園公司將於3月初帶領本地創科企業到西班牙巴塞隆拿，及韓國首爾參與三大創科盛事，包括3月2至5日的西班牙「世界移動通訊大會」（MWC）及「 4 Years From Now」（4YFN）展會、3月9至11日的韓國「BioCentury-BayHelix East-West Biopharma Summit 2026」，展示連接技術及生命健康科技方案，彰顯香港作為國際創科中心的地位。參加MWC和4YFN的參展商包括香農圖靈科技有限公司（Asmote）、Cresento Limited等21間香港創科公司及機構，韓國高峰會參展商則包括AilsynBio Limited和醫克生物等5間公司。

21間香港創科公司參加西班牙MWC

Asmote總部位於内地，在香港成立子公司。公司專攻通訊、感知與人工智能運算（AI Edge）的5G與6G方案，提供通感一體（ISAC）與低軌衛星（LEO）通信技術方案，以26GHz毫米波（5G mmWave）技術應用於具身智能、無人機等新型移動終端的通訊與控制。隨著香港積極推動低空經濟發展，該方案在智慧城市、智慧港口與黑燈工廠等場景中展現卓越效率，並曾成功投得全球首個 26GHz 毫米波5G商用通訊項目，展現其技術在應用上的領先地位。

Asmote投資總監姚怡豐表示，公司技術已在香港市場落地，並於香港科技園設立試點項目。現階段在港主要銷售終端設備，可搭載於機械人及無人機上。談及未來在港發展規模，她表示會持續加大投入，認為香港近年積極推動低空經濟，無論物流配送或載人出行均有實際需求，而相關發展必然依賴通訊等基礎設施。香港子公司亦將成為其海外拓展的重要據點，配合未來在沙特、日本、韓國等地的試點計劃。

Cresento Limited開發人工智能（AI）護脛，能實時提供運動員的表現、球隊排行名次等數據分析。其方案現時專為足球員而設，可無縫整合至他們的現有裝備，方便適應使用。該方案正由原型階段邁向試點合作，對象包括歐洲足球隊、體育學院、運動科技平台與分銷商。該護脛一方面毋須額外佩戴裝置或多穿衣服，另一方面配合AI技術，更有潛力增加估計射球速度和傳球、觸球次數等新功能。

公司創辦人及行政總裁Struan Gerard Dsouza表示，使用AI護脛，教練能更清楚掌握球員狀態，包括誰的訓練投入度最高、誰存在受傷風險，以及在比賽中應派哪位球員上陣，決策更具科學依據。共同創辦人及首席技術總監Kushaj Dwivedi指，目前公司正與多支港超聯球隊洽談合作，展望未來，團隊希望將以往只有頂級球會才能負擔的數據分析技術普及化，並逐步將應用場景從足球擴展到其他運動領域。他表示，產品在海外市場已開始獲得關注，尤其在美國與日本市場，希望接下來藉MWC與歐洲頂級足球俱樂部建立聯繫，「歐洲職業體育市場龐大，將成為公司未來的核心拓展市場之一」。

共有21間香港創科公司及機構參加MWC和4YFN。

科技園在企業拓展提供重要支援

於韓國舉辦的「BioCentury-BayHelix East-West Biopharma Summit 2026」被譽為連接國際生物醫藥創新的旗艦級精品盛會。AilsynBio Limited以自家開發的AI模型，配合人類多組科學數據，發現全新疾病靶點並設計創新性的分子及識別藥物特性，縮短藥物開發時間。營運總監顧兆光表示， 公司目前已與來自不同地區的7家藥廠建立合作關係，他們對系統及算法的反饋均十分正面。他透露，公司今年的研發目標，是找到臨床前的藥物分子，並於明年推進至人體實驗階段，最終希望能成功研發出具市場化潛力的創新藥物。

醫克生物是一家臨床階段的生物科技集團，總部位於香港科技園，專注創新免疫療法—核酸藥物及抗體，針對傳染病、炎症、以及癌症。全球首創的愛滋病治療性核酸疫苗 ICVAX，已成功完成一期臨床試驗，並取得令人鼓舞的成果，及即將進行二期臨床。其他管線產品如針對癌症的核酸藥物和抗體正在預臨床階段研究中。

行政總裁兼聯合創始人金俠表示，公司正積極尋求國際合作機會，並持續搭建海外商務網絡。香港科技園在企業拓展方面提供了重要支援，包括協助團隊參與多個國際級展會，為公司開拓海外合作夥伴提供渠道。

