網民太和商場險被扒手偷竊 高呼「偷嘢」獲幾名學生挺身追賊 社交平台發文盼尋英勇學生
更新時間：15:39 2026-02-28 HKT
發佈時間：15:39 2026-02-28 HKT
有網民在社交平台發文，指自己日前和朋友來到太和商場附近，發現朋友的背囊被扒手拉開，幸好被她們發現，被發現後扒手立刻拔腿狂奔，幾位羅定邦中學的男學生幫忙追賊。
網民險被偷竊 男學生們英勇追賊
有網民在社交平台Threads發文，指自己和朋友日前的晚上近9時左右，走到太和商場前愛和樓近商場前的樓梯，駭然發現朋友背囊被扒手打開。正打算偷竊時，恰好被樓主及朋友發現，扒手隨即拔足狂奔。樓主和朋友於是大叫「偷嘢」，幾位身穿羅定邦中學運動服的男學生聽到後，毫不猶豫衝出去幫忙追賊。
盛讚學生臨危不亂 熱心勇敢
雖然最未能成功捉住犯人，但她亦衷心感謝「呢班學生咁臨危不亂，咁熱心，咁勇敢、咁有正義感，實在值得讚揚！」她又提到雖然已經將感謝電郵發至學生就讀的學校，但「慌亂的姨姨我」忘記問他是就讀的班級，「所以希望在threads上能把感謝傳送出去」。
樓主在回應中亦有形容扒手的外貌，指是中年男人，大約170cm高，平頭短髮，身穿白色衣服，手拿黑色袋，皮膚黝黑，操普通話。她又指「唔知跟左我哋幾耐至盯上我地兩個女人仔。大家小心！」被網民問到偷竊的過程會否被商場閉路電視拍到時，樓主回應指事發時未走進商場，相信過程未被CCTV拍到，但她亦已在電子報案中心報案，希望警方可以多作巡視，減低街坊遇到扒手的機會。
網民大讚學生義舉 同時叮囑要小心安全
網民對幾位男學生英勇之舉也大加讚賞，有網民直言「大埔嘅好人好事靠你哋承傳落去」、也有網民「希望可以搵到果班咁英勇既學生」，不過也有網民擔心學生的安全：「羅定邦嘅同學仔做得好好，不過再有機會追賊，記得要注意安全，唔好受傷」。
