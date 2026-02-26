18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審

35歲CSL門市男職員5年前謊稱邀請了一大班同事到家中開派對，為剛滿18歲的兼職女同事預約的士到他家後，邀請女方吸大麻被拒，其後涉嫌將大麻加入啤酒中讓她飲用，趁她暈眩時兩度強姦。涉案男子今在高等法院否認2項強姦罪受審。

控方指事主受邀出席派對到場卻只見被告

男被告彭勵進（Patrick）否認2項強姦罪，指他於2021年4月20日，在位於荃灣青龍頭村的住所中，先後兩度強姦X。

控方開案陳詞指，被告與女事主X當年同在電訊商CSL於元朗千色匯的專門店工作，X為兼職員工，兩人曾交換電話號碼，X亦以「CSL Patrick」儲存被告的手機號碼。案發當日，X在天水圍見工後，被告安排的士接送她到其住所。被告聲稱已邀請大批同事到其家中聚會，但X到達後發現屋內並無其他人。X詢問其他人在哪時，被告指其他人將於稍後時間才到達。

拒吸大麻只飲啤酒仍中招兩遭強姦

被告向X遞上大麻，但X拒絕，被告便自行吸煙及吸食大麻，其後被告再向X遞上一支已開蓋的藍妹啤酒，X飲用時嗅到大麻味，但認為可能是被告吸食大麻後的殘留氣味，飲用後感到暈眩。被告建議她上床休息，並在床上靠近及擁抱她。X試圖避開，但被告強行脫去她衣物並企圖親吻，繼而強姦。

其後，X以要如廁為由離開房間，期間感到頭暈並向母親發訊求助。控方指，被告隨後全裸出現在廁所門口，再度強姦X，並在其腹部射精。控方另強調，法律上只須證明有插入行為，毋須證明是否射精。

控方下午將傳召女事主X出庭作證。

案件編號：HCCC136/2023

法庭記者：劉曉曦