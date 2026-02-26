紅山半島獨立屋涉僭建 富商陳天賜公司否認7罪 地政處人員指屋內草地平台佔用官地兼建地牢

傑青富商陳天賜和妻子、公關界名人袁慧明一同擔任董事的公司「FUTURE OCEAN LIMITED」，所持有的紅山半島松柏徑74號獨立屋捲入2023年世紀暴雨後紅山半島僭建風波，涉於花園及平台等地方僭建，被地政總署和屋宇署票控不合法在未批租土地上建造構築物等7罪。案件今於東區裁判法院開審，地政處首席產業主任供稱當年9月曾到74號屋視察，發現其草地平台非法佔用政府土地，而當時陳天賜曾表示草地平台及地牢結構安全，並查詢可否申請短期租約。下午續審。

地政處上門調查發現草地平台佔用官地再建地牢

FUTURE OCEAN LIMITED被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，以及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。袁慧明作為公司代表否認全部控罪。

地政處首席產業主任郭潤祥供稱，2023年9月初紅山半島發現山泥傾瀉事件，因懷疑涉及政府土地被人不合法佔用，他和同事在2023年9月20日前往紅山半島74號屋外的政府土地調查。郭當日下午到74號屋，打算透過進入74號屋及前往視察臨海的政府土地，惟菲傭表示屋主不在場及不方便，所以郭留下辦事處聯絡方式。

地政處首席產業主任郭潤祥供稱，上門調查時發現屋內草地平台佔用官地兼建地牢。王仁昌攝

紅山半島多間獨立屋的業主因涉僭建遭票。資料圖片

郭續供稱，翌日辦事處接到陳天賜來電，郭解釋入屋原因後，陳表示當日下午可以安排。郭當日下午便與同事到達74號屋，並由陳帶領到向海的私人花園，而在私人花園下方再有一個草地平台。由於有理由相信草地平台在政府土地範圍內，郭在陳帶領下，再經花園樓梯走到地牢，推開一道玻璃門後便抵達草地平台，郭一行人便在該處拍攝及進行測量等，並在視察平台過程中，發現平台下再有地牢，地牢亦劃分成房間。郭翻查資料後，確認該草地平台不合法地佔用政府土地。

再上門張貼通知被拒入屋同日接電話查詢短期租約

郭稱當日在74號屋內調查期間，陳曾指草地平台及地牢結構安全，又問到可否申請短期租約，而郭的同事僅表示現正集中處理非法佔用政府土地情況，將會發書面通知，要求佔用人停止佔用政府土地。郭一行人離開前，曾詢問陳天賜的姓名，但當時陳未有透露，指可以稱呼他為陳先生。

郭在2023年9月22日再前往74號屋，並打算到草地平台張貼書面通知，但陳表示不方便及拒絕讓其入屋，郭遂於74號屋外大門張貼通知，要求停止非法佔用政府土地及把相關信件交給陳。同日下午，陳再致電地政處，他透露姓名並查詢如何申請短期租約，郭則把查詢熱線電話交給陳。

及至2024年2月20日，因應書面通知書到期，郭打算再到74號視察，但同事未能聯絡到陳，所以聯絡港島測量處及使用無人機進行拍攝，而透過無人機相片，郭確認涉事政府土地上的建築物仍然存在。

案件編號：ESS7753、20893-20898/2024

法庭記者：王仁昌