TERA‑Award2026智慧能源創新大賽啓動 UNCTAD與CISL加入成戰略合作機構

TERA‑Award2026智慧能源創新大賽正式啓動，並宣布與聯合國貿易和發展（UNCTAD）及劍橋大學可持續發展領導力研究所（CISL）達成合作。各方將圍繞前沿能源技術創新與氣候解决方案落地，進一步整合國際資源，推動創新成果加速轉化應用。此次合作標誌著TERA‑Award在構建全球創新協作網絡方面邁出關鍵一步，將爲能源技術項目的國際化發展與規模化應用注入新動能。

TERA‑Award由李家傑於2021年發起，旨在以創新科技應對全球氣候變化。經過數年發展，賽事已成爲集高額獎金支持、應用場景對接、産業協同與資本賦能於一體的國際化創新加速平台，面向全球徵集具備氣候問題解决能力的前沿能源技術與創新團隊，推動科研成果加速轉化與規模化落地。

賽事已成爲全球能源科技領域具有廣泛影響力的專業賽事之一

當前，賽事已成爲全球能源科技領域具有廣泛影響力的專業賽事之一。此次加入UNCTAD與CISL作爲戰略合作機構，加快智慧能源系統與低碳技術的創新突破與應用推廣。

作爲聯合國在貿易、投資與可持續發展領域的重要機構，UNCTAD將依托其全球政策研究優勢與跨區域産業網絡，爲TERA‑Award項目提供支持，推動參賽項目更有效對接市場需求與應用場景，加速相關技術在國際範圍內的推廣與規模化應用。

劍橋大學可持續發展領導力研究所（CISL）則將發揮其在氣候科技與能源創新領域的研究優勢，爲賽事注入前沿研究視角，提升評審體系的準則，發掘具科研價值與産業化潛力的高質量創新項目。

TERA‑Award 2026 報名通道已開啓，有興趣者可登錄官網提交申請。

CISL冀助力最具潛力技術方案 實現規模化落地

TERA‑Award大賽執行主席陳英龍表示，UNCTAD、CISL與TERA‑Award在以創新科技推動氣候問題解决的目標上高度一致。未來，賽事將通過國際機構與各地政府加强合作，推動優秀項目在真實場景中加速應用，爲全球能源轉型與氣候行動提供可行技術方案。

劍橋大學可持續發展領導力研究院（CISL）執行主任兼首席創新官JamesCole表示，「在CISL，我們始終認爲，加速能源轉型是提升社會與市場長期韌性和可持續發展的關鍵所在。這一進程不僅勢在必行，也爲創新突破、資本布局以及具備全球規模潛力的解决方案帶來了前所未有的機遇。此次與TERA‑Award携手合作，體現了我們對推動跨國創新協作的堅定承諾。我們希望通過這一平台，助力最具潛力的技術方案，不僅在科研層面保持領先，更能够在最迫切需要的領域實現規模化落地，産生切實而深遠的影響」。

新增「AI×能源」賽道 百萬美元獎金尋找創新突破

TERA‑Award2026在延續「綠色燃料與氫能、儲能及能源轉化、節能及CCUS、智慧能源系統」四大核心賽道基礎上，新增並重點優化「AI×能源」與「新一代能源技術」兩大賽道，進一步完善賽事在前沿能源科技領域的布局。

其中，「AI×能源」賽道聚焦兩大方向：一是推動人工智能在能源系統中的深度應用，通過大模型、具身智能等技術提升能源系統運行效率與韌性；二是關注AI産業快速發展帶來的耗能增長與碳排放壓力，探索以低碳高效能源技術支撑人工智能可持續發展的解决方案。「新一代能源技術」賽道在可再生能源技術基礎上，進一步納入核聚變、小型模塊化反應堆（SMR）等前沿核能方向，系統挖掘其在未來能源體系中的應用潜力。

TERA‑Award首席統籌官何成恩表示，人工智能正在重塑能源行業的效率結構，而資本深度介入决定技術從實驗室走向産業化的速度。依托TERA‑Award構建的「技術—場景—資本」加速平台，優質能源科技項目可高效連接全球資本與産業資源，加速創新成果實現規模化應用與商業突破。

依托香港國際創新樞紐構建全球創新科技協同網絡

在全球能源轉型持續推進下，香港正積極落實《氣候行動藍圖2050》，加快構建環境完善政策、應用場景多元、創新資源高度集聚的綠色發展生態，爲能源科技成果轉化及企業國際化發展提供重要支點。

作爲TERA-Award的戰略合作夥伴，香港特區政府投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示：「香港正持續鞏固其作爲全球綠色科技與綠色金融中心的地位。TERA-Award再次證明，在有力政策支持、世界一流科研實力及高度國際化聯通優勢的協同推動下，香港成熟穩健的創新生態能够加速突破性能源與氣候技術走向真實應用場景。投資推廣署期待進一步搭建國際能源生態與大賽全球影響力之間的橋梁，助力創新企業實現規模化發展、商業化落地，並拓展亞洲乃至全球更廣闊的市場。」

截至去年，大賽累計吸引來自76個國家和地區的近2000個創新項目參賽，總共發放獎金465萬美元。與此同時，TERA‑Award持續通過融資對接與應用場景鏈接賦能參賽項目，加速創新成果商業化落地，例如支持香港初創企業LuquosEnergy完成種子輪融資。

TERA‑Award2026現已啓動報名 總獎金達115萬美元

TERA‑Award2026現已啓動報名，本届大賽總獎金達115萬美元，綫上報名通道已正式開放，截止日期爲2026年4月底。參賽者可登錄官網提交申請。未來數月，賽事將陸續走進英國、歐洲、新加坡、北京等國際創新高地，開展系列路演及專場推介活動，面向全球潛在參賽者介紹賽事機制、評審標準及合作機遇。

TERA‑Award誠邀全球能源科技創新者積極參與，以技術創新應對氣候挑戰，在開放合作中推動全球能源轉型邁向更具實效的新階段。

