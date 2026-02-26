Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

認「一時咸濕」文具店內偷拍女子臀部 兼職教車師傅被判160小時社服令

社會
更新時間：11:40 2026-02-26 HKT
發佈時間：11:40 2026-02-26 HKT

51歲兼職教車師傅去年於九龍城某文具店內，在女事主付款時趁機從後拍攝其臀部，遭當場揭發，警誡下稱「我見個女仔幾靚女，先一時咸濕，忍唔住用部電話影佢屁股」。該男子早前承認非法拍攝或觀察私密部位罪，今於九龍城裁判法院被判160小時社會服務令。暫委裁判官秦淑君判刑時指被告坦白認罪，事後積極尋求社工輔導，反映其悔意，法庭遂給予一次機會。

案發後積極尋求社工輔導見悔意

被告吳永倫，報稱公務員，承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪。

秦官留意到辯方早前求情稱被告因財務壓力而犯案，惟社會服務令報告中被告坦承是出於個人性目的，以及觀看窺淫女性下肢相片的習慣而衝動犯案，與被捕後警誡下的內容吻合。有鑑於被告事發後積極尋求社工輔導，可見其悔意，秦官終判處160小時社會服務令。

影事主臀部被揭發認一時咸濕

案情指，2025年11月11日下午1時許，身穿緊身牛仔褲的女事主X走進九龍城獅子石道36號地下「光雅文具」內購物，當X在收銀位置付款時，X的同行者發現被告用手機從後拍攝X的臀部，其後被告翻查手機螢幕後，再用手機拍攝X的臀部。X的同行者立刻截停被告，檢查被告的手機時，在相簿中發現1條拍攝X臀部的片段。被告在警誡下承認「我見個女仔幾靚女，先一時咸濕，忍唔住用部電話影佢屁股」。

案件編號：KCCC3173/2025
法庭記者：雷璟怡

