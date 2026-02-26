財政預算案2026｜消費券唔見影惹市民質疑 陳茂波：退稅、增免稅額助四口之家年省逾萬

新一份財政預算案昨日(25日)發表。財政司司長今日(26日)出席電台聯播節目時，多位聽眾對政府今年停止派發消費券及派錢表示失望。有聽眾指今年比去年更失望，指預算案未能回應市民諮詢期就派錢或消費券的訴求，「聽完左邊入又右邊出」，又指澳門派錢派足19年，一年比一年多，質疑香港是否真的沒有能力派消費券。

無派消費券惹市民質疑 陳茂波稱退稅、增免稅額令市民受惠

陳茂波回應指，現時零售及餐飲市道回穩，已扭轉跌勢，氣氛不錯，訪港旅客亦大幅增長，「唔同地方都旺咗好多」，經濟正向好發展。他坦言，在預算案中發債去進行各項基建，帳目處於打和的狀態，在力所能及的範疇內，政府在退稅，免稅額上做了大量的工夫，「令大家袋裡面有多啲錢使」。一個育有兩名子女的家庭，一年或可節省逾萬元。陳茂波續稱，未來有不同的盛事，可以吸引旅客訪港、市民消費，「人氣旺，財氣旺」，以更長遠的方式支持經濟。

相關新聞：

財政預算案2026︱發展北都「益晒深圳」？ 陳茂波：錯喇！創科稅收、就業都屬於香港

大棋盤︱調撥外匯基金破格 10年財案見「派糖哲學」變化

財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！

聽眾冀75歲長生津「加碼」 陳茂波稱財政緊絀望市民體諒

此外，有年長聽眾反映長者生活津貼金額不足以應付生活，期望能為75歲以上長者提供更高額的津貼。陳茂波回應稱，津貼金額設有機制檢討，在今次財政緊絀的預算案中，政府已盡力「加碼」，向領取相關津貼的市民多發一個月金額，希望市民能夠體諒。

對於未就跨境電商開徵銷售稅，陳茂波指中間牽涉不同問題，正就此加以研究，對於「增加收入又唔擾民(嘅方法)都會深入睇下」。

聽眾指醫療收費減免手續繁複 陳茂波承認「值得檢討」

有聽眾關注醫療收費問題，指今年提高公立醫院收費後，資助的門檻也不低，一些老人家如果當保安員，月入15000元，新收費下仍未必符合減免要求，若是長期病患者就更吃力。「我自己喺醫院睇醫生時，都成日見到老人家唔夠錢俾。」

陳茂波回應指，香港政府在醫療方面承擔很大，開支逐年增長，新收費已全面執行，「但可唔可以簡化啲，（申請減免）處理起嚟無咁繁瑣呢，呢個係值得檢討嘅」，他承諾會與醫衞局商量。他指申請減免被指手續過於繁複，「可能因為佢資產放喺不同地方啦」，但認為政府設下資產門檻，都要充分掌握市民財政狀況，政策才有可信性。

亦有聽眾本身患有肺癌，每月要支付標靶藥開支，導致原本已屆退休年齡仍要重投工作，非常艱苦，又什麼福利都得不到，對將來日子沒了盼望。陳茂波指已聽到有關意見，政府的政策是按能力共付，若有不同情況需要幫忙，政府有機制處理，可委託相關同事跟進其情況。

相關新聞：

財政預算案2026一文睇清︱子女免稅額加至$14萬 $5000萬推全民AI培訓 即睇重點政策！

財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推

財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧