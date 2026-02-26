Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英欺詐科技園案 法庭裁定黎上訴得直 定罪撤銷

社會
更新時間：10:06 2026-02-26 HKT
發佈時間：10:06 2026-02-26 HKT

因串謀勾結外國勢力罪成而被判囚20年的壹傳媒創辦人黎智英與行政總監黃偉強涉嫌違反租契，隱瞞力高顧問公司違規使用位於將軍澳工業邨的蘋果大樓22年。2人經審訊後被裁定2項欺詐罪成，黎智英被判囚5年9個月，罰款200萬元及被取消擔任公司管理層等資格8年，黃偉強則被判囚21個月。2人不服定罪和刑罰提出上訴，上訴庭今早在高等法院宣判，2人上訴得直，撤銷定罪。黎智英和黃偉強今沒有到庭。

被告74歲黎智英和59歲黃偉強分別被控1998年4月1日至2015年12月31日期間，和2016年1月1日至前年5月19日期間，向科技園公司隱瞞將軍澳工業邨駿盈街8號的處所並非按1995年10月24日提案計劃書、科技園公司與蘋果日報印刷有限公司同日所訂的租契協議及於1999年5月25日所訂的租契第二附表所指明的用途而使用，並以此意圖詐騙而誘使科技園公司沒有採取行動執行其在租契下的權利，導致蘋果日報印刷有限公司及/或力高顧問有限公司獲得利益，或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。64歲前壹傳媒營運總裁周達權原審時獲豁免起訴，以特赦證人身份出庭作證。

黃偉強。資料圖片
壹傳媒大樓。資料圖片
排隊旁聽的巿民。何健勇攝
警方一早在高院外戒備。何健勇攝
案件編號：CACC223/2022
法庭記者：陳子豪

