每日雜誌‧人物誌｜穿梭林蔭化解人樹衝突 李綺璇傾聽自然守護綠意

註冊攀樹師李綺璇（Cindy）站在樹下，仔細評估樹木的狀態。待確認攀爬路線，她將引導繩精準拋向目標樹椏；安裝好攀樹系統後，她雙手拉繩、雙腳踏空而上，轉眼已攀至高處，隨即與地面支援人員溝通任務。入行5年，她見證城市裏無數「人樹衝突」，盼以專業推廣正確的樹木管理知識，讓更多人了解樹藝工作的價值，「平衡樹木與人類在城市中的共存，是樹藝工作者的職責。」本月初，她更隨國際樹木學會（ISA）香港分部攀樹代表團赴泰國，出戰泛亞太平洋區攀樹錦標賽2026，與多國選手同場競技，並在空中拯救項目奪得第3名。

回想入行契機，Cindy笑言，一切源於對樹木的好奇。儘管修讀植物醫學出身，但是她起初對攀樹師這個職業毫無概念。她曾在同系同學邀請下體驗攀樹，卻因恐懼而心生退縮，「第一次接觸其實很害怕，所以當時沒甚麼興趣。」

後來，隨着深入學習植物生理與修剪原則，她開始明白攀樹不但是運動，更是一門結合理論與實務的專業工種，承載着樹木維護與風險管理的重任，「原來在都市林裏，有這樣一個職業。」而這種每天面對不同樹種、充滿挑戰的戶外工作模式，最終吸引她投身其中。

市區作業顧慮多消除潛在風險

然而，真正踏進樹藝行業，她才發現遠比想像艱巨。Cindy回憶，5年前以兼職學徒身份入行，頭2年近乎「由零開始」接受訓練，既要辨認樹種、學習植物生理、理解修剪原則，同時還要熟習繩索系統、鏈鋸操作與高空安全程序。

「這不是一個可以簡單入門的行業，涉及的專業技術非常多面。」她直言，從事樹藝工的經驗門檻不低，行內許多專業證照均設年資限制。對新手而言，找到願意栽培的公司是第一道關卡。幸而她遇上傾囊相授的前輩，在系統化訓練下，先後考獲註冊攀樹師及樹藝師資格。經過2年多的沉澱與實踐，她於第3年，正式開始上樹工作。

攀樹師會將引導繩精準地拋到目標樹枝，為攀爬設置路線。

樹木如人，會隨年月長大，也會生病受傷。為樹木進行評估檢查、清理及修剪，固定有危險的枝幹等，是攀樹師的工作。Cindy說，接到工作後，團隊會先為樹木進行檢查，例如評估樹幹結構、根基穩定性與健康狀態，再根據其風險程度制訂方案及分配資源。

在不同場景作業，面臨的考驗亦截然不同。市區作業往往牽涉封路、人流管制與避讓電纜，變相目標物多、容錯空間低；相比之下，郊野作業的顧慮則較少。「有時在城市修樹，我們不得不為了『人』而做出一些抉擇，修剪未必是為了樹木的健康，更多是為了消除潛在風險；但在森林裏，我們才能真正因應樹木本身的需要，因應其健康狀況進行維護。」她歎言。

李綺璇示範上樹動作。

勸喻避免「截頂」等過度修剪

如何平衡城市空間與樹木生長，是攀樹師的一大課題。當枝條伸向玻璃幕牆、住戶擔心風險要求大幅度修剪，攀樹師往往夾在安全與生態之間。她提到業界普遍遵循的「活冠比」，修剪幅度一般不宜超過樹幹的25%，以避免「截頂」等破壞。然而，部分樹木擁有人傾向一次性大幅、不合理地削減樹冠，認為「小一點就安全」。

面對此類要求，她與團隊會盡力解說指引與長遠風險，並提供結構支撐或局部修剪等替代方案。「我們希望這些樹可以一直存在，做到人樹共融。」她強調，堅守專業操守才能推動行業進步，若因迎合需求而過度修剪，樹木長遠只會更脆弱。

她亦期盼透過自身的行動，改變公眾對樹木管理的看法，「當我們持續勸喻不要截頂、不要過度修剪，其實就是希望行業變得更好。只要願意去做這些微小的提醒和改變，其他人便會慢慢看見並跟隨你的方向。」

Cindy處理過不少樹木，談到最棘手的個案，她提起去年移除的一棵大葉相思。由於修剪後期，枝葉盡去，僅剩粗大樹幹。她只能穿上馬刺，以樹幹作支點，操作鏈鋸下刀，「根本看不到另一邊，這個時候就是考驗能否純熟使用鏈鋸。」她笑說，當時曾一度害怕，但專注投入工序後，恐懼反而退去，「對自己掌握的能力有自信，就不會有害怕的感覺。」

多次代表香港參與國際比賽

身為行業中少數的女性攀樹師，她坦言也曾承受過外界的目光。初入行時，常有人關心她會否「太辛苦」，但隨着她一次次完成高空作業，質疑聲音也隨之消散。「只要讓大家看見我有能力完成工作，他們就會明白，這其實與性別無關。」她說，女攀樹師或許因罕見而更容易受到關注，但也正因如此，那份憑實力贏得的成就感，也更為深刻。

Cindy曾多次代表香港參與國際攀樹比賽。對她而言，比賽是為了看見更廣闊的世界。本月初，她代表香港赴曼谷出戰泛亞太平洋區攀樹錦標賽2026，與日本、澳洲及新西蘭等多國選手競技，成功在空中拯救項目奪得第3名的佳績，惟未能晉身大師賽。

成績公布時，她說難免失落。但回望整個過程，她發現自己已從昔日的戰戰兢兢，蛻變成享受比賽。她亦在比賽中有所突破，完成了過去無法在限時內攻克的項目，「會覺得自己的付出或者堅持都是有收穫的，多次的比賽經驗，帶給我更多是心態的轉變，當成績不理想時，如何讓自己重新振作，繼續前進。」

賽場外，她亦與各地選手交流，留意最新裝備，回港後與同伴研究引入，「正因我們可以出外比賽，才能接觸到這些不同的技術」。她說，香港正在追趕國際的步伐，希望未來有更多人參與其中，推動產業前進。

經常與樹打交道，Cindy卻形容彼此像「陌生人」。「每看一棵樹，都是一次重新認識它的過程。我會與它從『陌生人』，慢慢產生連結與感情。」她說，儘管樹木不會與人互動，也無法給予言語回饋，她卻在其中看見了它的故事，「例如看見一個樹窿，當你有專業的知識，你就會想了解它之前經歷過甚麼，為甚麼傷口會這樣癒合。」在她眼中，那種連結就像人與人之間的相處——面對一個不認識的人，會想去了解，看見他的更多面向。

李綺璇形容與樹的關係像「陌生人」，因好奇而更想去了解背後故事。

李綺璇希望，未來繼續推廣正確的樹木管理知識，讓更多人了解樹藝工作。

裝備及訓練投入成本巨 專業程度難以工資衡量

在外界眼中，攀樹師往往被視為體力勞動者，但實際投入的專業成本遠超想像。

Cindy表示，完善裝備是安全作業的前提。從專業攀樹繩索、上升與下降器，到安全帽、護目鏡及鏈鋸等器材，一套完整裝備動輒數萬元，且需定期檢測與更換，確保符合安全標準。為精進技術，她每年自費參與4至5次海外賽事，與各地選手交流技術與經驗，「這是一筆大的花銷，還有事前練習，找場地也有限制。」

她歎言，攀樹工作為城市環境帶來的正向效果價值，難以量化估計，若只從標案金額或基本工資衡量，「這門專業的價值明顯被低估」。她說，當從業者長時間投入金錢與精力訓練，只為提升安全與專業水平時，市場價格卻未必能反映其專業程度。

李綺璇每年自費參與4至5次海外賽事，與各地選手交流技術與經驗。 受訪者提供

國際樹木學會提供多元培訓 港隊泛亞賽奪7殊榮

「泛亞太平洋區攀樹錦標賽2026」初賽中，香港代表隊共奪得7個獎項，包括空中拯救、速度攀爬、上攀項目及最佳體育精神獎。

國際樹木學會香港分部（ISAHK）會長陳樞峘表示，該會提供多元化培訓及工作坊，包括樹木管理人員註冊制度中認可的持續進修樹藝學（CEA）課程。ISAHK每年舉辦國際會議，促進各界交流合作；另舉辦「香港攀樹錦標賽」，推廣關鍵攀樹技能與運動。

國際樹木學會香港分部會長陳樞峘（右三）表示，該會希望推廣關鍵攀樹技能與運動。

本月初，國際樹木學會香港分部攀樹代表團赴泰國，出戰泛亞太平洋區攀樹錦標賽2026。 受訪者提供

此外，該會積極推廣專業樹木管理，如舉辦「樹木管理大獎」，並通過多樣化活動，提升市民對樹木益處的認識與重視。

記者：潘明卉