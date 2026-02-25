行山男跌倒骨折浴血 長洲聖心學校3小學生送紫菜安慰兼代報警 傷者：臨危不亂勝成年人

一名男子上周五（20日）在長洲行山時失足墮地受傷，幸得長洲聖心學校3名小學生協助報警並陪伴在側，直至確認傷者安全送上救護車後才離開。傷者家屬事後透過社交平台發文尋人致謝，3名學童的義舉獲校方記功表揚，亦獲網民盛讚。

行山男失足墮地 三學童沉着施援

有網民在社交平台發文憶述，指其弟上周五下午約4時20分，行至長洲家樂徑北眺亭附近時，不慎失足墮地。他墮地後左手骨折，下巴亦告重創，血流不止，情況一度危急。當時，三名長洲聖心學校學生路過，他們表現冷靜，當機立斷協助報警，並能清晰向警方報告確實位置。在等待救援期間，他們不但送上零食為傷者打氣，更堅持留守，直至確認傷者安全送上救護車後才離開。三人因是次義舉，當晚「返屋企食飯遲咗」。

家屬發文尋人致謝 校方記功表揚

傷者胞姐在帖文中透露，其弟弟在醫院完成手術後，情況穩定，但「一醒來就不停掛住3位小朋友」，希望能親身向3位「小英雄」致謝，「如果無佢哋果刻嘅幫助同陪伴，後果真係不堪設想。」她亦希望讓學童的父母知道，「佢哋教出嘅小朋友真係好勇敢、好值得驕傲」。

傷者事後亦親自回應，衷心感謝3位「小英雄」。他憶述，事發時現場並無他人，幸得3名學童主動援手。他特別讚揚學童表現冷靜，「喺最短時間內清晰咁向消防員同埋報案室報出山上的座標數字」，讓救援人員能迅速鎖定其位置，強調「呢種臨危不亂的反應即使很多成年人都未必能做到」。

除了協助報警，3人更陪伴在側並送上紫菜零食，直至他獲救才離開。傷者透露自己已完成手術，正處於康復階段，並再次感謝學童及其家長和學校，稱他們是「香港嘅驕傲」。

長洲聖心學校於事發當日已在Facebook發文，指校方在事發當日已得悉事件，並已向3名學生作出表揚，形容事件為「好人好事」，決定各記小功一個，期望學生能成為良好公民。

網民對學童的義舉亦讚不絕口，紛紛留言「點解可以咁優秀」、「好人一生平安」。不少人稱讚3名學童「臨危不亂，熱心幫助別人」，更有網民建議應提名他們角逐「好市民獎」，以作嘉許。

資料來源：threads