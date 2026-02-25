Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜機管局：爭取訂立更多新民航協議及擴展航權 積極拓展航空網絡

社會
更新時間：19:07 2026-02-25 HKT
發佈時間：19:07 2026-02-25 HKT

新一份財政預算案今日（25日）公布，預算案中提出多項支持航空業措施，機場管理局表示將繼續爭取訂立更多新民航協議及擴展航權，並正配合政府的工作，積極拓展航空網絡，以鞏固香港的國際航空樞紐地位。

機管局表示，財政預算案中提及機場二號客運大樓的離境設施將於今年5月啟用，以大幅增加機場運力。機管局亦將透過「經珠港飛」等項目，提升香港與大灣區城市之間的中轉服務，吸引內地旅客經香港國際機場轉飛海外。貨運方面，為鞏固其全球最繁忙貨運機場的優勢，機管局將繼續加強香港機場於大灣區作為領先國際門戶的角色，包括擴展香港國際機場東莞空港中心，目標於今年內完成第一期永久設施。

發展機場城市 引入無人駕駛系統

機管局正推進機場城市發展藍圖「SKYTOPIA」，項目包括去年動工的亞洲國際博覽館二期、遊艇港灣及藝術品倉儲等。機管局亦將於今年內，將於機場禁區沿用多年的無人駕駛技術延伸至非禁區，以無人駕駛巴士接載旅客經「航天走廊」往來港珠澳大橋香港口岸及機場島，為全港首個公共自動駕駛運輸系統。

為支持香港發展為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，機管局與香港國際航空學院將進一步與不同機構合力培育專業人才，包括與國際領先的航空服務公司推出一系列飛機維修及部件處理和認證的專業課程。與此同時，香港國際航空學院今年亦將與香港中文大學合辦全新的航空管理碩士課程。

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
6小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
9小時前
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
7小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
5小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
6小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
11小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT