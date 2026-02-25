財政預算案2026｜機管局：爭取訂立更多新民航協議及擴展航權 積極拓展航空網絡

新一份財政預算案今日（25日）公布，預算案中提出多項支持航空業措施，機場管理局表示將繼續爭取訂立更多新民航協議及擴展航權，並正配合政府的工作，積極拓展航空網絡，以鞏固香港的國際航空樞紐地位。

機管局表示，財政預算案中提及機場二號客運大樓的離境設施將於今年5月啟用，以大幅增加機場運力。機管局亦將透過「經珠港飛」等項目，提升香港與大灣區城市之間的中轉服務，吸引內地旅客經香港國際機場轉飛海外。貨運方面，為鞏固其全球最繁忙貨運機場的優勢，機管局將繼續加強香港機場於大灣區作為領先國際門戶的角色，包括擴展香港國際機場東莞空港中心，目標於今年內完成第一期永久設施。

發展機場城市 引入無人駕駛系統

機管局正推進機場城市發展藍圖「SKYTOPIA」，項目包括去年動工的亞洲國際博覽館二期、遊艇港灣及藝術品倉儲等。機管局亦將於今年內，將於機場禁區沿用多年的無人駕駛技術延伸至非禁區，以無人駕駛巴士接載旅客經「航天走廊」往來港珠澳大橋香港口岸及機場島，為全港首個公共自動駕駛運輸系統。

為支持香港發展為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，機管局與香港國際航空學院將進一步與不同機構合力培育專業人才，包括與國際領先的航空服務公司推出一系列飛機維修及部件處理和認證的專業課程。與此同時，香港國際航空學院今年亦將與香港中文大學合辦全新的航空管理碩士課程。