財政預算案2026︱預留一億吸引嶄新展覽來港 陳茂波 : 啟德體育園辦不同類型盛事 美酒佳餚節可辦更長時間

財政司司長陳茂波今日( 25日 )晚上出席本地電視台聯合舉辦的《預算案論壇》，進一步闡釋預算案提出的措施。預算案提出支持北都，首次從外匯基金轉撥1500億元作基建發展，陳茂波指外匯基金現有4.1萬億元，去年收入逾3000億，要加速推動北都，引進產業，也是投資香港未來。他稱北都發展要公私營合作，最重要是用好的香港經濟新動力，推動香港創新經濟發展，用好優勢，加速引入產業。

北都回報不能只看財政 要看如何創造就業、招商引資

陳茂波強調北都回報不能只看財政，要看如何創造就業，招商引資，推動GDP等，北都發展長達廿年，北都亦為香港未來創科新引擎，政府會用好市場資源，以多方面推動發展。

他指工務工程開支未年每年需費1200多億元，要適度發債推動基建投資，借債比例將由14.4%升至未來的19%，屬穩健水平。對於會否設北都專項債券，陳茂波要打通交通需要投放資源，沒必要作出區分，重申發債所得不會撥入經常開支，會投入基本工程開支中。他表示，有銀行想政府發長期債券，考慮到北都個別項目發展需時較長，政府正探討推出長期債券。

新一份預算案派糖較去年多1.8倍，有否空間多派，陳茂波指去年派糖78億，今年雙倍達150億，支援措施包括增加免稅額，涉款50億，市民稅務負擔可減輕，認為今年派糖水平審慎。

陳茂波指新一份預算案上調免稅額一成，至於會否引入累進稅，他指現今做法較簡單，上調子女免稅額亦令不少中產受惠。對於會否擴闊稅基，陳茂波指預算案提出成立並由他主持「稅務政策諮詢委員會」，目的是提升稅務政策競爭力，吸引更多公司來港，不會討論擴闊稅基問題。

預算案開源措施包括上調一億元豪宅印花稅，陳茂波指政府以節流為主，開源為副，政府沒有引入新稅，並以能者多付為原則，政府評估過一億以上豪宅交投量僅佔所有交投量0.3%，樓市近月穩中向上，每月交投達5000多宗，屬過去4年新高，相信新措施不會影響樓市的競爭力。他表示，樓市希望平穩健康發展，近月樓價微升，但交投量急增，政府會審慎推地，不希望樓市大上大落。

被問及AI發展會否影響就業市場，陳茂波指AI發展科技變革，若應變不足會被淘汰，香港要賦能市民善用AI，在職人士也有課程支持，要讓市民學用且用好AI。

啟德體育園辦不同類型盛事 美酒佳餚節可辦更長時間

電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續，會否阻礙零碳目標，陳茂波指零碳目標不變，政府鼓勵車主用電動車，電動車發展快，價錢也有競爭力，原有優惠毋須再推出，本港現時新出的私家車已有7成是電動車。

預算案預留一億吸引嶄新展覽來港，陳茂波表示，希望透過嶄新展覽，吸引更多高消費客人來港，創造經濟，豐富展覽內容來港。對於會否發放夜間消費券，陳茂波指香港舉辦盛事內容會更豐富，啟德體育園會辦不同類型盛事，美酒佳餚節亦可辦更長時間，未來令盛事為時更長及內容更豐富。

今年預算案撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，陳茂波表示民宿也列入考慮範圍，鄉村也可提出建議申請，希望透過計劃方便市民遊覽鄉村。

▼▼財政預算案2026派糖重點懶人包▼▼

相關新聞：財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

財政預算案2026︱綜合帳目盈餘29億元 料今年本港經濟增長2.5%至3.5%

財政預算案2026｜長者社區照顧服務券增加4000張 廣東、福建計劃可選擇直接匯款至內地戶口

財政預算案2026｜公務員加薪將按既定機制調查 公務員編制未來兩年度分別減2%

財政預算案2026｜向市建局撥3億元推加強版「招標妥」 預留40億收購宏福苑業權 消息：需時3年橫跨兩屆政府

財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億

財政預算案2026｜未來5年公營房屋建屋量近20萬 未來3至4年一手私樓潛在供應10萬伙

財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較

財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元

財政預算案2026｜BUD專項基金注資2億 「申請易」資助上限提至每宗15萬元 續推「中小企融資擔保計劃」

預算案2026｜開辦「知識產權學院」 知識產權署與職訓局推兩年先導計劃 撥5200萬

財政預算案2026｜上半年起分階段推跨境航線、載人飛行器等應用 年內推新型工業培育計劃扶持高增長企業

財政預算案2026｜推全民AI培訓 撥款5000萬推AI學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

預算案｜注資100億予河套香港園區 設專屬公司推動開發新田科技城 申起始資金100億元

財政預算案2026︱預算案或撥兩億設北都基金 譚鎮國倡設旅客限額及預約制