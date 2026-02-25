Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜香港哥爾夫球會：必會在帶動體育產業和盛事經濟發展上 全面配合政府

社會
更新時間：17:51 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:51 2026-02-25 HKT

新一份《財政預算案》提出向「藝術及體育發展基金」的體育部分注資12億元，以支持運動員培訓及舉辦更多大型賽事。香港哥爾夫球會歡迎《財政預算案》提出支持體育產業及盛事經濟的措施，該會深信體育產業有高度發展潛質，體育盛事亦是支持本地盛事經濟的一大支柱。球會必會在帶動體育產業和盛事經濟發展上，全面配合政府的發展策略。

LIV Golf 下周上演 展現香港辦賽實力

球會表示，為香港引進高球盛事，支持本地體育發展，是球會一直以來的工作目標。國際頂級高球盛事「滙豐LIV Golf 2026 香港站」下周將於粉嶺球場隆重上演，是這項世界級賽事連續第三年在香港舉行。這項盛事是本地、內地及海外高球愛好者熱切期待的年度賽事，不但為香港帶來龐大的經濟效益，也是拉動香港體育旅遊和文旅消費的新動力，充分展現香港舉辦大型體育賽事的軟實力，對香港高球普及化、專業化、盛事化發展帶來深遠影響。

在《財政預算案》大力支持體育發展的方向下，球會將繼續配合政府政策，推廣高球運動，讓更多市民認識和參與其中，並積極支持香港高球運動員培訓，助力他們為港爭光。粉嶺球場作為全港唯一一個大型國際賽事認可場地，憑藉全亞洲最古老高球場的歷史底蘊及豐富辦賽經驗，球會將繼續致力為香港引進大型國際賽事，並以全方位、多角度推動高球發展，讓高球成為香港在國際舞台上的亮麗名片。

 

