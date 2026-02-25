Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱新生嬰兒獎勵金何去何從？陳茂波：待施政報告檢視成效再考慮

發佈時間：17:14 2026-02-25 HKT

2023年《施政報告》提出為新生嬰兒父母提供2萬元現金獎勵以鼓勵生育，計劃為期3年，至今年10月到期，但去年全年出生登記數字僅3.1萬宗，創有紀錄以來新低。對於生育津貼何去何從，財政司司長陳茂波今日宣讀的新一份《財政預算案》中，並無提及。陳茂波在隨後的預算案記者會上為此解畫，指相關計劃將實施至10月，現時至10月期間，除了《財政預算案》外，亦會發表新一份《施政報告》，政府會檢視過去這段時間內，計劃實施後的整體效果，再作考慮。

截止今年1.31發放金額約12.78億元獎勵金

截止今年1月31日，2萬元新生嬰兒獎勵金計劃共接獲約64,390宗合資格申請，並已向63,900名申請人發放獎勵金，涉款約12.78億元。2024年全年、2025全年及今年首月發放的獎勵金數字，分別為6.96億元（34,836宗）、5.38億元（26,922宗）及4,284萬元（2,142宗）。

此外，截止今年1月底，共2,073宗個案涉及同一申請人申領兩次獎勵金，以及30個案涉及同一申請人申領3次獎勵金。政府指，有關情況屬「生孖胎」或計劃期間先後誕下新生嬰兒。計劃可由父或母其中一方申請，若生兩胎人士，每次非同一人申請獎勵金，如第一胎母親為申請人，第二胎父親為申請人，則不會反映在此數字。

