來論︱守護香港「銳眼」：一筆物超所值的安全投資

最近在立法會引發熱議的「銳眼計劃」第二及第三階段撥款申請，涉及約40.6億元的預算，計劃在未來數年於全港加裝約6.65萬個閉路電視鏡頭。作為土生土長的香港年輕人，我對這項動輒數十億的公帑運用，由起初的觀望，到如今的理解與支持。

40億不只是「買鏡頭」那麼簡單，很多市民第一眼看到40億這個數字，難免會質疑：裝幾支鏡頭為何以億元計？但當我們深入了解這筆撥款的構成，便會發現這並非天價浪費，反而是精打細算。

保安局局長鄧炳強在立法會上解釋，這40億元是以「超壓縮」方式計算，「全無水份」，甚至有同事認為他「太刻薄」。值得留意的是，安裝鏡頭的費用其實只佔整體開支大約1%，即約5,200萬元。以約6.65萬支鏡頭計算，平均每支鏡頭只需約1,000元，這在市場上已是相當低的成本。

其餘的絕大部分預算，用於建設一個能夠安全、高效運作的「系統」。這包括鋪設光纖網絡、構建影像管理系統、開發人工智能分析工具箱，以及應對網絡安全的防護措施。換言之，我們花錢買的不僅是一個個獨立的鏡頭，而是一張覆蓋全港、具備先進分析能力的「安全網絡」。此外，預算中亦預留了約3億元應對科技產品價格波動，以及9,100萬元進行私隱及安全風險評估。這顯示政府並非盲目花錢，而是有考慮到市場變化和市民最關心的私隱問題。一個城市的安全系統，就像買保險，重點不是價錢，而是能否提供足夠保障。與其零散地、低效地安裝，不如系統性地建立一個可持續發展的智慧防罪網絡。

除了價格合理，我們更應看到計劃帶來的實際效益。

第一，破案成效有目共睹。由前年4月至今年1月，「銳眼」系統已協助警方偵破899宗案件，包括6宗謀殺案和30多宗搶劫案。早前樂華南邨兇殺案，正因為有閉路電視輔助，才能在缺乏目擊者的情況下鎖定疑兇；轟動一時的5,100萬日元劫案，疑犯在案發後6小時於機場落網，靠的也是「天眼」的追蹤，這些鏡頭就是無形的守護者，對犯罪分子產生巨大的阻嚇作用。

第二，國際趨勢證明這是成熟手段。倫敦、新加坡、悉尼等國際城市，早已廣泛採用閉路電視系統保障公共安全。數據顯示，英國早在2022年已設730萬個閉路電視，新加坡每平方公里的鏡頭密度更是香港現時的數十倍。相比而言，香港的密度仍然偏低，有擴展的空間與必要。

第三，計劃的功能不止於破案。「銳眼」系統配備人工智能，可作人流估算和自動車牌識別，有助大型活動的人潮管理和交通調度。在極端天氣來襲時，警方更可實時監察水浸黑點，並將影像分享至渠務署等部門，令政府整體應變更快更準。這不再僅僅是警方的工具，而是整座城市的「數碼感知系統」。

作為經常使用公共空間的年輕人，我深切體會到一個安全、有序的環境有多重要。「銳眼計劃」的40億預算，分攤到未來數年，其實是對香港長遠治安的必要投資。與其糾結於數字的大小，不如思考我們能否承受治安不靖的代價。我個人十分支持「銳眼計劃」，因為這筆錢花在刀刃上，花的合理，花的必要。讓我們以客觀理性的態度，支持這項能讓香港變得更安全的計劃。

蘇達文

香港政協青年聯會常務副主席

廣西壯族自治區政協委員