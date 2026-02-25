Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜上半年起分階段推跨境航線、載人飛行器等應用 年內推新型工業培育計劃扶持高增長企業

社會
更新時間：12:08 2026-02-25 HKT
發佈時間：12:08 2026-02-25 HKT

低空經濟是政府發展重點之一。新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，財政司司長陳茂波表示上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。政府亦將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，並預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。

陳茂波指，低空經濟是推動城市智能化、區域融合發展的新動能。政府已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，為低空經濟長遠標準化發展奠定基礎，並構建具競爭力的生態圈。

