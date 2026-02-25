財政預算案2026｜上半年起分階段推跨境航線、載人飛行器等應用 年內推新型工業培育計劃扶持高增長企業

低空經濟是政府發展重點之一。新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，財政司司長陳茂波表示上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。政府亦將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，並預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。

陳茂波指，低空經濟是推動城市智能化、區域融合發展的新動能。政府已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，為低空經濟長遠標準化發展奠定基礎，並構建具競爭力的生態圈。

相關新聞：

財政預算案2026 ｜今早11點公布 陳茂波：思路聚焦拼經濟、謀發展、惠民生

財政預算案2026︱團體倡設專責局統籌低空經濟 推粵港澳跨境無人機法規

財政預算案2026︱綜合帳目計及發債 提早恢復平衡 預測今年本港經濟增長2.5%至3.5%

預算案｜注資100億予河套香港園區 設專屬公司推動開發新田科技城 申起始資金100億元

財政預算案2026｜撥款5000萬推AI應用學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

他指出，首批「監管沙盒」的32個項目已在指定航線進行測試。部分無人機應用場景，例如大廈管理及巡查，已進入實際運作。當局上半年起將分階段推行無人機交通管理系統、多用戶共享平台、跨境航線及載人飛行器等應用，亦正與內地積極探討開展跨境物流試飛項目。

年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」

另外，陳茂波表示，政府將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，為香港培育新興和未來產業企業。政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作。當局將預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心。