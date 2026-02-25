財政預算案2026│2萬元新生嬰兒獎勵金今年10月屆滿 在職媽媽盼政府推措施紓緩子女教育醫療開支

2萬元新生嬰兒獎勵金將於今年10月屆滿，各界關注今日(25日)公布的《財政預算案》會否延續相關政策。有基層家庭主婦反映，育兒開銷不菲，期望社區增加托管服務及就業職位，讓婦女得以重投職場，幫補家計。有在職媽媽期望，政府推出措施，紓緩父母養育子女的教育及醫療開支。





截至上月31日，2萬元新生嬰兒獎勵金計劃共接獲約64,390宗合資格申請，並已向63,900名申請人發放，金額約12.78億元。其中，2,073宗個案涉及同一申請人申領兩次獎勵金，以及30宗個案涉及同一申請人申領3次獎勵金。政府稱，有關情況屬「生孖胎」或計劃期間先後誕下新生嬰兒。



基層家庭主婦：期望政府加強托管服務



家庭主婦彭女士一家4口，住在荃灣一個面積不足200尺的劏房單位。她憶述，細囝出生時適逢政府推出新生嬰兒獎勵金，短暫解決「奶粉錢」，但認為措施未能鼓勵有經濟壓力的家庭生第二胎，「丈夫做地盤雜工，他因身體抱恙開工不足，收入不穩，有時更零收入。但單位月租6700元，兩名兒子今年10歲及2歲，單計補習及奶粉尿片開支，每月也要4000元。」

家庭主婦彭女士一家4口，住在荃灣一個面積不足200尺的劏房單位。

面對經濟困境，彭女士透露，有意重投職場賺取收入，但細囝需要看顧，期望政府加強托管服務。她續謂，自己現時只能從事勞動職位，冀社區内有更多婦女就業機會，讓基層女性可兼顧家庭及事業。她又呼籲政府恢復2500元學生資助、增加學前教育資助、提供心理支援服務等，減輕父母壓力。



在職媽媽：新生嬰兒體弱多病 醫療支出不菲



從事創意及市場推廣行業的趙太，與丈夫、1歲半女兒及外傭，住在一個面積近500呎的私樓單位，每月供樓支出約1.5萬元，同時要供養父母，經濟壓力不少，「基本上都好難儲錢。」

趙太與丈夫、1歲半女兒及外傭，住在一個面積近500呎的私樓單位。 被訪者提供

同樣是新生嬰兒獎勵金受惠者，趙太稱，款項補貼產檢費用及購置育嬰用品開支，但認為對鼓勵生育作用有限，籲政府減輕父母教育支出，「2500元學生津貼不多，但都補貼到興趣班支出。應該重推，甚至要調高津貼額。」她認為，現今夫婦生育與否，主要視乎經濟上能否給予下一代良好教育，「至於（是否）生多個，依然是考慮中，因為要思考住屋問題。」

趙太又提到，新生嬰兒體弱多病，醫療支出不菲，「我女兒8個月大感染新冠、1歲感染呼吸道合胞病毒，每幾個月就看醫生，每次拿藥或者覆診都花1、2千元。加上她有皮膚問題，診金藥費加起來，每月醫療費用可達3000元。」她建議，政府為新生嬰兒提供醫療補貼，「可以提供現金，或設一個全額實報實銷，變相我們不用到公立醫院等。」

記者 蕭博禧