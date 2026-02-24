日本Furuta一款朱古力或含塑膠碎片 食安中心籲停食並回收

食物安全中心今日（24日）呼籲市民，停止食用一款批次為「2026.10/JG+FM」的日本進口「Furuta Doremi Song Chocolate」，因產品可能含有塑膠碎片。該產品由APITA及UNY發售，進口商已將產品下架並展開回收。

涉事產品於APITA及UNY有售

食物環境衞生署食物安全中心表示，今日接獲日本當局通報，指正回收一款可能含有塑膠碎片的朱古力產品。中心隨即聯絡本地主要進口商跟進。

受影響產品資料如下：

產品名稱： Furuta Doremi Song Chocolate

品牌： Furuta

來源地： 日本

包裝： 122克（每包）

進口商： 萬通進出口貿易有限公司

零售商： APITA 及 UNY

批次編號： 2026.10/JG+FM

此日期前最佳： 2026年10月底

進口商已安排回收

食安中心初步調查後，確認進口商「萬通進出口貿易有限公司」曾進口受影響批次的產品，並已全部分銷至旗下零售商APITA及UNY。

中心已勒令進口商將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民如欲查詢回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2947 7038。食安中心將繼續跟進事件。