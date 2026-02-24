財政預算案2026︱電動車一換一退場？業界：消息一出車行銷量增兩倍 「三手準備」應對政策變動

新一份《財政預算案》將於明日（25日）公布，有消息傳出將取消或大幅削減電動車「一換一」計劃的首次登記稅寬免優惠。富利堡集團主席及行政總裁黃毅力向《星島頭條》表示，自消息傳出後，客源明顯大增，單在今年2月（截至23日）已賣出350輛車，銷售總額達7,500萬元，較去年同期增加約兩倍。多數客人「即日來，即日落訂」，「生意的確比過往的新春期間暢旺，連年初一都有人買車，很多車行當日都不會營業」。他形容現時的優惠已是「減到冇得減」，消費者也感到「如果今次減完就冇」，因此相比2024年傳出取消「一換一」時，顧客更為踴躍。

若政策變動 料下班時段購車高峰

為應對「趕尾班車」購車潮，黃毅力表示，公司早在兩個月前已做好準備，除展銷廳通宵營業外，亦提供通宵試車服務。「由於試車牌照在晚上試車有特定規範，我們早在兩個月前就做了準備，現在所有新車都出了牌、買了保險，所以通宵試車都沒問題」。他又估計，明日一旦有政策變動，購車高峰時段將是下班時間，「因為明天都是上班日，大家如果有購車需求，又會收工之後過來。」

至於人手安排，他表示，現時40名前線員工足以應付購車潮；若需通宵營業，將安排員工輪更，未來有需要或會增加人手。「明日我們會密切留意預算案消息，安排了3套方案：24小時、48小時及72小時大行動。Plan A若政府宣布即日取消，便剩下24小時『趕尾班車』；Plan B就是48小時；Plan C就是72小時。如果（優惠）去到3月尾，就不用通宵營業，大家也多些時間，不用趕。」

他亦坦言汲取過去經驗，今年入貨更為審慎，相比2024年出現類似情況時，入貨數量減少七成，「也是擔心政策有任何變動，會壓着很多貨，所以都係見車買車，不會囤積很多貨」。他又估計，政策取消後將步入「半年寒冬」，「第一個原因是，大量購買力已經消耗；第二是心理因素，取消優惠後，大家心情不佳會打擊購買意欲。」

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙