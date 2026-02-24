麥當勞義工隊夥香港明愛 邀50基層家庭訪啟德體育園欣賞新春花車

植根香港超過50年，香港麥當勞一直透過不同渠道關懷社群、回饋社會。自2012年成立香港麥當勞義工隊以來，更積極參與義工服務工作，鼓勵員工於工作時間以愛心為社區送上關懷及祝福。在剛過去的年初四（2月20日），香港麥當勞義工隊聯同香港明愛舉辦「遊覽麥當勞50週年新春花車慶馬年」活動，由香港麥當勞行政總裁黎韋詩帶領管理團隊，聯同60位義工同事到場，與50個基層家庭到訪啟德體育園，近距離欣賞經典復刻麥當勞新春花車，並參觀園內設施，在節日歡樂中共享溫馨親子時光，為新一年送上祝福。

把關愛帶進社區 為麥當勞50週年添意義

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞多年來秉持「取諸社會、用諸社會」的企業精神，幫助社會上有需要的人，身體力行地為他們送上溫暖，傳遞正能量。繼2025年初為50個基層家庭舉辦麥當勞主題天星小輪派對後，麥當勞很高興再次與香港明愛攜手，透過參觀活動近距離欣賞麥當勞50週年新春花車，讓家長和小朋友有與別不同的節慶體驗，同時把關愛與正能量帶進社區，為香港麥當勞50週年增添意義。

麥當勞樂園角色現身助興

香港明愛總裁閻德龍表示，新年是團聚與慶祝的時刻，能與家人一同外出欣賞花車，探索城市新面貌，對孩子和家長而言都是珍貴的親子回憶。衷心感謝香港麥當勞安排是次活動，讓基層家庭在歡樂氣氛中感受到社區的陪伴與關懷，帶着笑容迎接馬年。

是次參與家庭來自觀塘、黃大仙及西環區。活動當日，香港麥當勞義工隊全程陪伴受邀請的家庭欣賞麥當勞50週年花車。花車以1980年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置為設計靈感，早前已於大年初一舉行之「國泰新春國際匯演之夜」亮相，並於年初二至年初十展示於啟德體育園，讓市民及旅客可近距離欣賞及打卡留念。

觀賞花車期間，麥當勞樂園角色更驚喜現身助興，與一眾大朋友小朋友互動合照，笑聲不斷，洋溢濃濃新春喜悅。其後，義工隊再帶領家庭參觀啟德體育園設施，讓家長與小朋友在歡笑與互動中感受香港新地標的活力，創造美好回憶。為延續節日驚喜與祝福，每個參加家庭均獲贈開心樂園餐玩具及麥當勞利是，與家人分享味美歡笑，把愛帶回家。