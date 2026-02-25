每日雜誌｜新遊樂場用家為本 打造「好玩城市」 擺脫罐頭式設計 反思痛點平衡營運壓力

香港遊樂場不斷革新，多個公園加入新穎設施，擺脫舊日的「罐頭式」設計，令人耳目一新。有遊樂場顧問指，業界多年來積極推動，提升社會理解兒童遊戲權利的重要性；部分設施並非新產品，實為設計者參考外國例子，反思本地痛點並平衡營運壓力的成果。康文署正進行超過170個公共遊樂空間計劃，截至上月已有16個完成改造並啟用。有建築師分享，新一代遊樂場強調「以用家為本」，透過公眾諮詢和工作坊了解社區期望。業界盼未來本地遊樂場能更年齡友善，攜手推動香港成為真正的「好玩城市」。

近年，多個遊樂場成為遊樂熱點，例如西營盤海濱公園設有雲朵形狀的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」，將軍澳南公園和觀塘海濱感官花園設有飛索，大埔下坑村遊樂場更有罕見的六人鞦韆，不再是過去一式一樣的「罐頭式」設施。

西營盤海濱公園成為最新遊樂熱點。 發展局圖片

「要啱玩 而且有選擇」

智樂兒童遊樂協會遊樂環境發展總監陳煒軒（Jacky）指出，業界積極推動多年，讓社會知道兒童遊戲權利的重要性，「遊樂設施要『啱玩』，而且有選擇。」他指，近年有許多試點專案，設計師會參考外國遊樂場，反思香港遊樂空間的痛點；遊樂設施科技日新月異，公眾認受性漸大，在多方面推動下，營辦商也開始接納新設計，「希望之後有更多突破。」

Jacky指，由於香港目前未設有法定安全標準，業界主要依賴進口美國（ASTM）或歐盟（EN）標準的遊樂設施，兩者一樣安全，常見於屋邨的塑膠組合式遊樂場，大多由美國出產。他提到，遊戲場設計包括3大重點，須每樣設施周圍預留「安全範圍」，避開燈柱等障礙物；設施的墮落高度高於600毫米，須加設軟墊等保護；須有清晰的標誌，為用家提供正確使用的指引和建議。

智樂兒童遊樂協會遊樂環境發展總監陳煒軒，盼業界攜手推動香港成為「好玩城市」。

16個遊樂空間完成改造

政府早於2019年《施政報告》宣布開展改造康文署轄下超過170個公共遊樂空間計劃。截至上月，其中16個已完成改造並開放予公眾使用（見表），7個正在施工，其餘項目正處於不同的規劃階段。

康文署回覆指，「公共遊樂空間改造計劃」有別於翻新傳統遊樂場，籌劃工作包括社區參與、可行性研究、委聘專業設計團隊進行社區參與活動、訂定初步設計、籌備工程招標和審標，以及與中標的承辦商進行深化設計和訂製遊樂設施等。為鼓勵和促進社區參與，設計團隊會透過舉辦工作坊或進行問卷調查等不同方式，聽取地區人士及持份者的意見，以建造具創意及趣味性高的遊樂空間。

HIR建築設計室設計總監鍾子豪（Howard）分享，團隊最近完成將軍澳寶翠公園的翻新工程，除把原來的遊樂設施全部拆除、換上新軟墊及增添休憩的遮蔭設施，團隊勘察地底的水喉和電線，避免遊樂設施的結構與地下管道相撞。他指，日照方向、人流、綠化、景觀和地區文化等不同元素，也為團隊帶來不同靈感，「最重要是當區使用者的期望和喜好。」

將軍澳寶翠公園早前完成翻新工程。 康文署圖片

HIR建築設計室設計總監鍾子豪（左）認為，遊樂場是讓孩子成長的地方。 受訪者提供

以「百家布」融和各族裔

他舉例，團隊曾與深水埗區和東區的學校做工作坊，了解到兩區有較多少數族裔，故團隊以「百家布」為設計概念，把各個族裔文化布料上具代表性的圖案，印在遊樂空間的地面，並模仿布料形態製作攀爬繩網和特色座椅，讓遊樂場成為不同種族聚首一堂、共同學習的地方。

遊樂場設計要創新，Howard期望把樹木、花卉和園景設計融入其中。他坦言，要天然植物與遊樂設施互相配合並不簡單，尤其翻新舊遊樂場，團隊要清楚記錄樹木和樹根的位置，推廣利用沙或木糠等天然物料做地面防撞軟墊，讓樹木在材料下不受限制地生長；檢查人員亦要定期審視樹木的生長情況，確保安全符合標準。

他希望能設計與大自然融為一體的遊樂場，除了用天然防撞地蓆，更可讓兒童爬上樹幹直達滑梯的頂點，「人與大自然一起遊戲的感覺非常珍貴。」他補充，遊樂場附近可以提供更多配套，如醫療站和小食部等，令整個遊樂場園區更加家庭友善。

應對氣候變化亦是全球遊樂場的新趨勢，Jacky舉例，新加坡有屋邨遊樂場為了降溫，加入嬉水或噴灑水霧的遊樂體驗，歐洲也有遊樂場頂部設置簷篷。回望香港，海輝道公園也有遊樂設施頂部置有涼亭，吸引不少街坊到場。

英皇道遊樂場經過翻新後煥然一新。

英皇道遊樂場經過翻新後煥然一新。 康文署圖片

冀具本土特色 轉化產品

然而，有業內人士坦言，維修小型遊樂場的招標方法，比大型遊樂場有較多限制，加上項目預算有限，令提高空間質素的設施往往難以完美實現。

藝術工作者、遊樂場歷史研究者樊樂怡亦指出，現時部分較受歡迎的新遊樂場，有大量保安人員維持秩序，感覺有違「遊樂場容許自由遊戲」的初衷，「玩家人數太多，處處有保安，作為成人也感到緊張。」她期望，未來的遊樂場更加年齡友善，「讓不同年紀的用家也能在沒有心理包袱下享用公共空間。」

Howard建議，港府可以投放資源，設計一些具有本土特色的遊樂設施，並化為產品，讓不同遊樂場採用。Jacky則說，遊樂場是上一代人兒時有歸屬感的地方，無奈近20年角色淡化，現時正逐步重回正軌，盼業界繼續努力，攜手推動香港成為「好玩城市」。

茶果嶺海濱公園設施符合國際共融標準。

推展傷健共融 改造工程關鍵一環

改造遊樂空間，除了加強趣味性，傷健共融亦是關鍵元素。

目前康文署轄下約70%兒童遊樂場設有多元化共融遊樂設施，適合所有兒童（包括殘疾兒童）使用。2018年，屯門公園共融遊樂場正式開放，該遊樂場共有7個遊玩主題區，例如「光影荷花」設有糅合水和光影的嬉水區、「音樂感官」提供多種大型樂器以刺激兒童的聽覺，另有地勢高低起伏的「山丘地帶」，配合轉盤和彈床等平衡設施，以訓練兒童的平衡力。

輪椅兒童亦能耍樂

智樂兒童遊樂協會遊樂環境發展總監陳煒軒也舉例，茶果嶺海濱公園的設施符合國際安全標準及共融設計標準，方便輪椅使用者無障礙穿梭，並設有適合輪椅人士使用的「氹氹轉」。他憶述，場地開幕初期，有位需要插鼻胃管、坐輪椅的兒童特意到場玩耍，與陌生街坊玩成一片，令團隊既開心又感動。

他續指，不鏽鋼滑梯也是共融的一環，塑膠滑梯滑行時會產生靜電，對助聽器做成干擾，不鏽鋼滑梯則能避免此問題。

記者：仇凱瑭