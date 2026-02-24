Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法治教育大使擬設兩年資格限期 林定國：獲認證者須身體力行推廣法治

社會
律政司今日（24日）宣布於今年第二季展開「法治教育領袖培訓計劃」第四階段，將加入更多如網絡罪行等生活化案例，同時推出「法治教育大使」認證機制，要求獲認證者自行組織活動推廣法治。立法會司法及法律事務委員會今日就此進行討論，會上議員關注如何增進公眾對調解的認識。

法治教育領袖培訓計劃第四階段年內展開

自2023年11月啟動的「法治教育領袖培訓計劃」至今已培訓約380名學員，其中40人完成全部三階段課程，獲認證為「法治教育大使」。第四階段培訓計劃將於今年第二季展開，預計招募約120名新學員。進階課程將於今年第二及第三季舉行，計劃招募約80名已完成基礎課程的學員。

律政司表示，為確保法治教育大使的表現符合標準，當局計劃設立兩年資格限期，並訂立延續資格的條件。律政司司長林定國強調，獲認證者須身體力行，自行組織或持續參與法治推廣活動，使法治教育能層層遞進，深入社會。他又稱，計劃中參觀執法機構的環節將加強互動，例如邀請前線人員就新興毒品問題及相關罪行趨勢進行分享。

拓展課程增深度偽造等內容

當局指，拓展課程會於今年第四季舉辦，繼續以「網絡世界中常見的刑事罪行和民事糾紛」為主題，內容涉及深度偽造技術等最新發展。除了培訓計劃，律政司將於5月16及17日在香港文化中心再次舉辦法治戲劇日，料吸引約1,500名高小學生及家長參與。

會議期間，香港大律師公會及香港律師會代表均表示，將繼續與律政司及各界緊密合作，推動公民教育工作。

議員倡加入調解相關元素

選委界蘇紹聰在會上提及國際調解院，建議政府在培訓中加入更多調解相關元素，並參考治安趨勢調整課程內容。林定國表示對在計劃中加入相關內容持開放態度，時間許可下會積極考慮，同時強調律政司本身已有不同活動推廣調解。他亦同意會繼續留意香港整體犯罪趨勢，務求與學員分享更具實用價值的知識。

記者：周育瑩

