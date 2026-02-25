Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較

更新時間：12:40 2026-02-25 HKT
發佈時間：12:40 2026-02-25 HKT

財政預算案2026︱新一份《財政預算案》今日（25日）發表，財政司司長陳茂波宣布電動車「一換一」計劃將於3月31日完結後不再延續。換言之，有興趣換電動車的油車車主或首次買車的人士，須趕及3月31日的「死線」，否則會失去電動車首次登記稅寬減，金額最高達17.25萬元。《星島頭條》整合數款熱門品牌車款，讓讀者了解沒有稅務寬免後的新電動車車價。

品牌/車款 一換一價 沒有稅務寬減 相差
上汽大通Maxus MIFA 7 Elite 32.9萬 50.1萬 17.25萬

豐田Toyota BZ3X

 23.9萬 38.5萬 14.6萬

小鵬XPENG G6標準續航

 21.9萬 44.2萬 22.2萬
小鵬XPENG X9標準續航 58.9萬 76.2萬 17.25萬
廣汽GAC Aion UT 14.2萬 20.8萬 5.85萬

東風Dongfeng Nammi Vigo

 14.8萬 21.6萬 6.8萬

倘沒有稅務寬減 相差最高$17.25萬

以上汽大通Maxus MIFA 7 Elite為例，現時「一換一」價為32.9萬元，若沒有稅務寬減，原價為50.1萬元，即相差17.25萬元，達到首次登記稅寬減額的上限。而豐田BZ3X現時「一換一」價為23.9萬元，原價為38.5萬元，沒有稅務寬減下，變相貴14.6萬。

而陳茂波表示，會繼續推動電動車的使用。電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年3月底。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

一般私家車首次登記稅

最初的 $150,000 46%
其次的 $150,000 86%
其次的 $200,000 115%
餘額 132%

目前電動車首次登記稅的寬減安排：

自2024年4月1日至2026年3月31日：

電動私家車 :
     i.    除符合條件的私家車車主(見(一)(ii)段)外，一般電動私家車的首次登記稅寬減額上限將由$97,500調整至$58,500。
     ii.    符合「一換一」計劃#條件的私家車車主，其電動私家車的首次登記稅寬減額上限由$287,500調整至$172,500。
iii.    應課稅價值（即稅前車價）超過港幣500,000元的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。

