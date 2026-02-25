財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
財政預算案2026︱新一份《財政預算案》今日（25日）發表，財政司司長陳茂波宣布電動車「一換一」計劃將於3月31日完結後不再延續。換言之，有興趣換電動車的油車車主或首次買車的人士，須趕及3月31日的「死線」，否則會失去電動車首次登記稅寬減，金額最高達17.25萬元。《星島頭條》整合數款熱門品牌車款，讓讀者了解沒有稅務寬免後的新電動車車價。
|品牌/車款
|一換一價
|沒有稅務寬減
|相差
|上汽大通Maxus MIFA 7 Elite
|32.9萬
|50.1萬
|17.25萬
|
豐田Toyota BZ3X
|23.9萬
|38.5萬
|14.6萬
|
小鵬XPENG G6標準續航
|21.9萬
|44.2萬
|22.2萬
|小鵬XPENG X9標準續航
|58.9萬
|76.2萬
|17.25萬
|廣汽GAC Aion UT
|14.2萬
|20.8萬
|5.85萬
|
東風Dongfeng Nammi Vigo
|14.8萬
|21.6萬
|6.8萬
倘沒有稅務寬減 相差最高$17.25萬
以上汽大通Maxus MIFA 7 Elite為例，現時「一換一」價為32.9萬元，若沒有稅務寬減，原價為50.1萬元，即相差17.25萬元，達到首次登記稅寬減額的上限。而豐田BZ3X現時「一換一」價為23.9萬元，原價為38.5萬元，沒有稅務寬減下，變相貴14.6萬。
而陳茂波表示，會繼續推動電動車的使用。電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年3月底。環境及生態局稍後會公布有關詳情。
一般私家車首次登記稅
|最初的 $150,000
|46%
|其次的 $150,000
|86%
|其次的 $200,000
|115%
|餘額
|132%
目前電動車首次登記稅的寬減安排：
自2024年4月1日至2026年3月31日：
電動私家車 :
i. 除符合條件的私家車車主(見(一)(ii)段)外，一般電動私家車的首次登記稅寬減額上限將由$97,500調整至$58,500。
ii. 符合「一換一」計劃#條件的私家車車主，其電動私家車的首次登記稅寬減額上限由$287,500調整至$172,500。
iii. 應課稅價值（即稅前車價）超過港幣500,000元的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。
