財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
發佈時間：12:40 2026-02-25 HKT
財政預算案2026︱新一份《財政預算案》今日（25日）發表，財政司司長陳茂波宣布電動車「一換一」計劃將於3月31日完結後不再延續。換言之，有興趣換電動車的油車車主或首次買車的人士，須趕及3月31日的「死線」，否則會失去電動車首次登記稅寬減，金額最高達17.25萬元。《星島頭條》整合數款熱門品牌車款，讓讀者了解沒有稅務寬免後的新電動車車價。
|品牌/車款
|一換一價
|沒有稅務寬減
|相差
|Tesla Model 3 RWD
|24.9萬
|34.5萬
|9.56萬
|Tesla Model Y
|29.4萬
|40.8萬
|11.4萬
|BYD Sealion 7
|26.8萬
|38萬
|11.2萬
|Smart #1 Premium
|26.9萬
|44萬
|17.1萬
|Smart #5 Brabus
|42.9萬
|60.2萬
|17.25萬
|上汽大通Maxus MIFA 7 Elite
|32.9萬
|50.1萬
|17.25萬
|
豐田Toyota BZ3X
|23.9萬
|38.5萬
|14.6萬
|
小鵬XPENG G6標準續航
|21.9萬
|44.2萬
|22.2萬
|小鵬XPENG X9標準續航
|58.9萬
|76.2萬
|17.25萬
|廣汽GAC Aion UT
|14.2萬
|20.8萬
|5.85萬
|
東風Dongfeng Nammi Vigo
|14.8萬
|21.6萬
|6.8萬
若無稅務寬減 ModelY／Sealion7貴逾$11萬
以目前熱門車款Tesla Model Y及BYD Sealion 7為例， 兩部的「一換一」價分別為29.4萬元及26.8萬元；倘沒有稅務寬減，原價則分別為40.8萬元及38萬元，相差分別達11.4萬元及11.2萬元。
相差最高$17.25萬
以上汽大通Maxus MIFA 7 Elite為例，現時「一換一」價為32.9萬元，若沒有稅務寬減，原價為50.1萬元，即相差17.25萬元，達到首次登記稅寬減額的上限。而豐田BZ3X現時「一換一」價為23.9萬元，原價為38.5萬元，沒有稅務寬減下，變相貴14.6萬。
《預算案》表示，會繼續推動電動車的使用。電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年3月底。環境及生態局稍後會公布有關詳情。
電動車「一換一」取消 陳茂波：選擇增加、價格已下調
陳茂波在記者會表示，電動私家車稅務寬減安排推行初期，電動車款式不多、價格較高。時至今日，市場上款式已大幅增加，功能和舒適度顯著提升，價格亦逐年下調，顯示電動車已具備一定市場競爭力。目前全港新登記的私家車中，已有七成為電動車，基於市場發展考慮，政府認為是時候讓計劃結束。
一般私家車首次登記稅
|最初的 $150,000
|46%
|其次的 $150,000
|86%
|其次的 $200,000
|115%
|餘額
|132%
目前電動車首次登記稅的寬減安排：
自2024年4月1日至2026年3月31日：
電動私家車 :
i. 除符合條件的私家車車主(見(一)(ii)段)外，一般電動私家車的首次登記稅寬減額上限將由$97,500調整至$58,500。
ii. 符合「一換一」計劃#條件的私家車車主，其電動私家車的首次登記稅寬減額上限由$287,500調整至$172,500。
iii. 應課稅價值（即稅前車價）超過港幣500,000元的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。