財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價

新一份《財政預算案》明日（25日）出爐，市場一直傳出將取消或大幅削減電動車「一換一」計劃的首次登記稅寬免優惠。「死線」臨近，不少油車車主和首次購車人士希望趕上「一換一」尾班車，令配額被炒高至2.8萬元。

電動車代理各出奇招吸客上「尾班車」

同時，多間電動車車廠代理亦趁今日（24日）《預算案》前夕，紛紛在社交平台宣布特別安排，包括延長2月25日的營業時間至凌晨12時、「一日限定」臨時營業店、以100元訂金預留現行稅務優惠配額等。MG HK代理黃毅力更指，集團已作「兩手準備」，包括Showroom（展銷廳）通宵營業，甚至提供通宵試車服務。

BYD/AION/Toyota延長營業時間

銷量媲美特斯拉TESLA的比亞迪BYD，宣布2月25日指定陳列室（荃灣、九龍灣、沙田、元朗、比亞迪品牌體驗中心 ) 將延長營業至凌晨12時。BYD呼籲捉緊現有「一換一 」最後機會、趕上現有「一換一」尾班車。

廣汽GAC AION其中一間經銷商宣布，為方便各位「收工都有時間買車」，2月24及25日，觀塘總店及荃灣陳列室營業時間將會延長至晚上10時，形容是「一換一計劃最後Last Call。」

豐田Toyota則表示，2月23至25日，各大豐田陳列室大搞「Happy Hour」，延長營業時間至晚上9時，更特設即場Trade-in報價及Happy hour無限茶點供應，呼籲把握「一換一」稅務優惠最後機會。

smart、Leapmotor 2.25設限定服務站

smart亦設特別安排，指根據即將公布的26/27年度《財政預算案》，現行 「一換一」計劃或會有所調整。為方便在收到最新消息後第一時間查詢或選購新車，smart將於2月25日特設新界服務站，為新界居民提供更貼心、更便利的一站式支援，包括即時查詢政策變動後的影響、smart車款及優惠講解、「一換一」申請及出牌協助。

零跑Leapmotor則稱，在政府公布最新《財政預算案》當日，Leapmotor九龍灣陳列室將設「一日限定」臨時營業店，提供新政策下最合適的購車方案，呼籲各位準車主可以率先預約並親身蒞臨參觀選購，把握最後稅務優惠機會。

東風收$100訂金 預留現行稅務優惠配額

東風Dongfeng也有特別安排，即日起至2月25日《財政預算案》公布前，以100元訂金，即可預留新車配額，並享用現行稅務優惠出車，亦呼籲把握最後「一換一」稅務優惠。

MG：準備好通宵營業試車

MG HK代理黃毅力指，倘明日宣布取消「一換一」，為應對相信會湧現的「趕尾班車」購車潮，集團已作好「兩手準備」，包括Showroom通宵營業，甚至提供通宵試車服務。