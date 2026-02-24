Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價

社會
更新時間：16:19 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:19 2026-02-24 HKT

新一份《財政預算案》明日（25日）出爐，市場一直傳出將取消或大幅削減電動車「一換一」計劃的首次登記稅寬免優惠。「死線」臨近，不少油車車主和首次購車人士希望趕上「一換一」尾班車，令配額被炒高至2.8萬元。

電動車代理各出奇招吸客上「尾班車」

同時，多間電動車車廠代理亦趁今日（24日）《預算案》前夕，紛紛在社交平台宣布特別安排，包括延長2月25日的營業時間至凌晨12時、「一日限定」臨時營業店、以100元訂金預留現行稅務優惠配額等。MG HK代理黃毅力更指，集團已作「兩手準備」，包括Showroom（展銷廳）通宵營業，甚至提供通宵試車服務。

相關新聞：

財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」

財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切

財政預算案．前瞻︱電動車配額炒至2.8萬 業界稱到頂：延續「一換一」計劃價格自回落

大棋盤｜電動車「一換一」計劃將告終？行會成員籲勿一刀切 倡分兩階段削稅務寬免

BYD/AION/Toyota延長營業時間

銷量媲美特斯拉TESLA的比亞迪BYD，宣布2月25日指定陳列室（荃灣、九龍灣、沙田、元朗、比亞迪品牌體驗中心 ) 將延長營業至凌晨12時。BYD呼籲捉緊現有「一換一 」最後機會、趕上現有「一換一」尾班車。

廣汽GAC AION其中一間經銷商宣布，為方便各位「收工都有時間買車」，2月24及25日，觀塘總店及荃灣陳列室營業時間將會延長至晚上10時，形容是「一換一計劃最後Last Call。」

豐田Toyota則表示，2月23至25日，各大豐田陳列室大搞「Happy Hour」，延長營業時間至晚上9時，更特設即場Trade-in報價及Happy hour無限茶點供應，呼籲把握「一換一」稅務優惠最後機會。

smart、Leapmotor 2.25設限定服務站

smart亦設特別安排，指根據即將公布的26/27年度《財政預算案》，現行 「一換一」計劃或會有所調整。為方便在收到最新消息後第一時間查詢或選購新車，smart將於2月25日特設新界服務站，為新界居民提供更貼心、更便利的一站式支援，包括即時查詢政策變動後的影響、smart車款及優惠講解、「一換一」申請及出牌協助。

零跑Leapmotor則稱，在政府公布最新《財政預算案》當日，Leapmotor九龍灣陳列室將設「一日限定」臨時營業店，提供新政策下最合適的購車方案，呼籲各位準車主可以率先預約並親身蒞臨參觀選購，把握最後稅務優惠機會。

東風收$100訂金 預留現行稅務優惠配額

東風Dongfeng也有特別安排，即日起至2月25日《財政預算案》公布前，以100元訂金，即可預留新車配額，並享用現行稅務優惠出車，亦呼籲把握最後「一換一」稅務優惠。

MG：準備好通宵營業試車

MG HK代理黃毅力指，倘明日宣布取消「一換一」，為應對相信會湧現的「趕尾班車」購車潮，集團已作好「兩手準備」，包括Showroom通宵營業，甚至提供通宵試車服務。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前