財政預算案2026｜BUD專項基金注資2億 「申請易」資助上限提至每宗15萬元 續推「中小企融資擔保計劃」

社會
更新時間：12:24 2026-02-25 HKT
發佈時間：12:24 2026-02-25 HKT

【財政預算案2026/企業支援】政府今日（25日）公布本年度《財政預算案》。政府會向發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）注資2億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗15萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。香港出口信用保險局亦會於年內推出先導計劃，為與較高風險買家進行出口交易的中小企提供保障。

「還息不還本」安排申請期延至今年11月中

政府將繼續通過「中小企融資擔保計劃」為企業提供信貸擔保，已將八成擔保產品的申請期延長至2028年3月底，同時將「還息不還本」安排的申請期延長至今年11月中，總信貸保證承擔額將增加200億元。

食安中心豁免所有與檢測相關證書收費兩年

另外，食物安全中心將豁免所有與檢測相關證書的收費兩年。政府年中將為優質本地漁農產品推出統一新品牌，配合認證、檢測和溯源機制。

政府的內地企業出海專班會繼續舉辦推廣活動，吸引內地企業以香港為基地「出海」，亦會設立跨界別專業服務平台，集合法律、會計、財務、檢測和認證、市場推廣等香港專業服務提供者，支持出海企業。

年內推「新型工業菁英企業培育計劃」

政府將於年中公布一系列優化措施，包括為企業的財資中心及其關聯公司提供額外稅務優惠和彈性、增設預審機制等。同時加強對外宣傳，吸引更多企業落戶香港。

《預算案》同時建議放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍。政府將於年內提交條例修訂草案，有關建議適用於即日起簽訂的文書。政府亦將於年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持對本港新型工業發展有貢獻的高增長企業，為香港培育新興和未來產業企業。

