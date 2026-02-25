財政預算案2026｜長者社區照顧服務券增加4000張 廣東、福建計劃可選擇直接匯款至內地戶口

【財政預算案2026/醫療/長者/安老】政府今日公布本年度《財政預算案》，當中就醫療及安老部分，政府下年度起會將長者社區照顧服務券增加 4,000 張至總數 16,000 張，同時會擴大篩查範圍至乙型肝炎等病種，預計首5年目標參與人數約為 70萬人次。

長者社區照顧服務券增加4000張

在長者照顧方面，政府下年度起會將長者社區照顧服務券增加 4,000 張至總數 16,000 張，預算每年總開支約 12 億元。同時，長者院舍照顧服務券亦會增加 1,000 張至總數 7,000 張，預算每年開支約 19 億 7,000 萬元。

提供每年門診費人民幣1萬元及住院費3萬元

針對跨境安老，政府也持續提供支持。「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增了 2 家院舍，總數達到 26 家，覆蓋大灣區內地的 9 個城市。去年底亦推出了為期 2 年的「醫療補貼試行安排」，為合資格長者提供每人每年門診費人民幣 10,000 元及住院費 30,000 元。此外，政府將於年中推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」及相關綜援養老計劃的長者，可以選擇由政府將款項直接匯入他們指定的內地銀行帳戶。政府也會繼續與業界合作，推動銀髮經濟。

擴大篩查範圍至乙型肝炎等病種

在醫療健康方面，政府會深化社區基層醫療，推出「基層醫療共同治理網絡」，並擴大篩查範圍至乙型肝炎等病種，首 5 年目標參與人數約為 70萬。同時，為了方便市民，政府將在下半年推動社區藥物名冊和社區藥房計劃。

延長醫療券獎賞計劃至2028年底

「長者醫療券獎賞先導計劃」將會延長兩年至2028年底。當長者在同一年度內，使用醫療券支付特定基層醫療服務累計達到1,000元時，便可獲得500元的醫療券獎賞，此舉預計涉及額外開支約10億元。

立法提高私營醫療透明度

至於私營醫療，為了提高服務收費的透明度，政府將於年內向立法會提交相關規例，讓市民在作出醫療決定前能更充分地掌握價目資料。

