Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東涌綫延綫︱港鐵東涌東站平頂 將全面開展機電工程

社會
更新時間：11:31 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:31 2026-02-24 HKT

港鐵表示，正全力推展6個新鐵路項目，其中東涌綫延綫項目下的東涌東站按計劃推展關鍵工程，車站的土木工程已大致完成，公司於昨日（23日）舉行平頂儀式，標誌着該車站將全面開展機電工程。港鐵行政總裁楊美珍、項目及工程拓展總監鄧輝豪，聯同運輸及物流局副秘書長黃珮玟及路政署鐵路拓展處處長梁少江等主禮嘉賓，一同於東涌東站主持平頂儀式，見證項目邁向新里程。

楊美珍：啟用後將服務東涌東新發展區新增人口

行政總裁楊美珍致辭時表示，港鐵一直透過新鐵路連繫社區，建設未來。工程團隊一直高效協作，穩步推進東涌綫延綫項目，加強北大嶼山鐵路網絡。她指新的東涌東站落成啟用後，未來將服務東涌東新發展區新增的人口，以交通配套帶動社區發展。

東涌東站除主體結構工程外，亦涉及鐵路系統的建設及整合。工程團隊善用建築信息模擬技術，以更有效規劃及管理施工流程，並在主體結構工程中採用預製混凝土組件，提升施工效率。土木工程大致完成後，車站正陸續開展內部裝修、機電安裝等工作。

另外，連接東涌東站的大型路軌改道工程，亦正按計劃推展。其中兩次關鍵道岔安裝工序，分別於2024年底及2025年4月完成，團隊亦已完成往香港方向新路段的路軌接駁及架空電纜工程。目前，正進行列車動態測試，為列車改行新路段做好準備。隨後，往東涌方向路軌亦會進行其餘兩次關鍵道岔安裝工序。港鐵將致力按目標於2029年完成東涌綫延綫項目，服務居民以及香港未來發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前