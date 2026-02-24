東涌綫延綫︱港鐵東涌東站平頂 將全面開展機電工程

港鐵表示，正全力推展6個新鐵路項目，其中東涌綫延綫項目下的東涌東站按計劃推展關鍵工程，車站的土木工程已大致完成，公司於昨日（23日）舉行平頂儀式，標誌着該車站將全面開展機電工程。港鐵行政總裁楊美珍、項目及工程拓展總監鄧輝豪，聯同運輸及物流局副秘書長黃珮玟及路政署鐵路拓展處處長梁少江等主禮嘉賓，一同於東涌東站主持平頂儀式，見證項目邁向新里程。

楊美珍：啟用後將服務東涌東新發展區新增人口

行政總裁楊美珍致辭時表示，港鐵一直透過新鐵路連繫社區，建設未來。工程團隊一直高效協作，穩步推進東涌綫延綫項目，加強北大嶼山鐵路網絡。她指新的東涌東站落成啟用後，未來將服務東涌東新發展區新增的人口，以交通配套帶動社區發展。

東涌東站除主體結構工程外，亦涉及鐵路系統的建設及整合。工程團隊善用建築信息模擬技術，以更有效規劃及管理施工流程，並在主體結構工程中採用預製混凝土組件，提升施工效率。土木工程大致完成後，車站正陸續開展內部裝修、機電安裝等工作。

另外，連接東涌東站的大型路軌改道工程，亦正按計劃推展。其中兩次關鍵道岔安裝工序，分別於2024年底及2025年4月完成，團隊亦已完成往香港方向新路段的路軌接駁及架空電纜工程。目前，正進行列車動態測試，為列車改行新路段做好準備。隨後，往東涌方向路軌亦會進行其餘兩次關鍵道岔安裝工序。港鐵將致力按目標於2029年完成東涌綫延綫項目，服務居民以及香港未來發展。