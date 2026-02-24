屯門南延綫︱新屯門游泳池即日起開放 港鐵：釋出土地全面建造第16區站工程

港鐵公司表示，正全力推展六個新鐵路項目，其中屯門南延綫項目下的屯門游泳池重置工程近期完成，標誌着項目踏進新里程。相關政府部門於今天（24日）正式開放新泳池設施予市民使用，為居民提供全新及升級的康樂設施；同時，原有屯門游泳池亦已啟動拆卸，釋出土地以全面進行第16區站的建造工程。

港鐵為居民全面升級泳池 設暖水池、看台座位數倍增

屯門南延綫項目將屯馬綫由屯門站延伸，途經位於第16區的新中途站，至屯門碼頭附近的屯門南新終點站。由於原有屯門游泳池位處第16區站選址範圍內，公司需進行拆卸並於新址重置。新的屯門游泳池位於輕鐵車廠站附近的屯門康樂體育中心內，港鐵公司項目團隊透過善用建築資訊模型（BIM）技術優化工程規劃，在約兩年時間內完成重置工程。

港鐵公司亦為居民全面升級泳池設施，包括增設全天候室內暖水池，將室內觀眾看台座位數目增加近一倍，以及加入更多無障礙設施。隨着這項關鍵重置工程完成，港鐵公司已啟動原有屯門游泳池的拆卸工作，以釋出土地全面進行第16區站建造工程。

與此同時，項目另外兩個主要工程，包括屯門南站及鐵路高架橋亦正全速推進。鐵路高架橋延伸段亦正沿屯門河興建，地基及橋墩工程進展順利，並已開始建造橋身結構。屯門南站方面，地下設施及臨時道路遷移工程已陸續完成，為未來車站結構融入社區騰出空間；車站地基工程進行得如火如荼，預計年內展開車站結構建造，屆時項目將全面進入結構建造階段，鐵路延伸段亦將逐步成型。

此外，港鐵正就鄰近舊泳池的輕鐵「屯門泳池站」改名為「海皇路站」展開系統及標示改動的籌備工作，預計將於今年年中生效，相關安排屆時會正式公布。