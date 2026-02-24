每日雜誌｜環團關注北都濕地 促立法保育候鳥「加油站」 《計劃》具前瞻性 惟欠缺行動細節及問責機制

政府去年底公布香港《生物多樣性策略及行動計劃》2035，闡明未來10年本港保護自然生態和可持續發展的策略及行動綱領。環保團體普遍認同《計劃》具前瞻性，當中亦引入新的保育理念，視為本港保育發展新藍圖。然而，隨「北部都會區」發展全力推進，環團關注鄰近濕地的保育情況，促請參考內地訂立保護濕地的法規，以在發展與保育間取得平衡。另有團體認為《計劃》欠缺行動細節及未列明問責機制；有「香港生物多樣性專家小組」成員形容保育工作爭分奪秒，盼與當局訂定及磋商執行細節，早日落實藍圖。

有環保團體建議當局就后海灣濕地制訂綜合管理計劃，提高保育層次。

去年12月31日，《生物多樣性策略及行動計劃》壓軸出場，羅列「自然保育」、「深化主流化」、「能力建設」及「夥伴協作」4大策略和10個總體目標（見表），另有30項優先行動及81項優先項目。思匯政策研究所項目主管譚芷菁指，《計劃》是《香港生物多樣性策略及行動計劃2016-2021》的延續，當時香港作為城市級參與，可視為對《生物多樣性公約》的本地化回應。

跨境執法助維護生態系統完整

她認為，新《計劃》中着重銜接聯合國2022年底通過的《昆明——蒙特利爾全球生物多樣性框架》，以及內地於2024年公布的《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2023-2030）》，可算是本港未來10年的保育藍圖。她續指，過去港府較多聚焦與本地環團合作，新《計劃》多次提及與深圳及大灣區其他城市合作，如跨境執法及合作管理濕地和生態廊道，有助落實維護區域生態系統的完整性。

譚提到，新《計劃》引入國際先進保育概念如「基於自然的解決方案」，建議當局把理念應用於未來的發展項目、防洪和斜坡基建工程，以自然為本的生態設計，有望減少對大自然的傷害。她亦認同應用人工智能（AI）、物聯網及衛星遙感等先進科技，有助加強生態監測及偵查非法貿易的效率。

「北部都會區」是本港未來重點發展項目，鄰近的大片濕地對生態環境及動植物具重要價值，其中米埔及內后海灣約1500公頃濕地為國際重要濕地（又稱拉姆薩爾濕地），是重要的候鳥越冬地和「加油站」。《計劃》列出兩項相關優先項目，包括發展三寶樹濕地保育公園、適時在北都設立其他濕地保育公園，以及在尖鼻咀與白泥構建海岸保護公園。

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚關注發展對濕地及候鳥帶來的影響。她提到，后海灣、新界北及西北面的大片魚塘與泥灘等屬郊野公園範圍外的低地，急需加強保育。她建議當局除設立三寶樹濕地保育公園外，應為后海灣濕地制訂綜合管理計劃，提高保育層次，並借鑑內地《濕地保護法》，通過立法落實「保育優先」原則。

近年本港原生淡水龜遭非法偷獵及售賣日趨嚴重，有團體建議成立專職隊伍巡邏打擊。

支持引入新理念保護生態敏感地區

對《計劃》引入「其他有效的區域保護措施」（OECM）的新理念，黃雪媚表示支持。她指，該措施針對郊野公園範圍外、具生態價值的私人土地，有助保育更多屬保護區以外的生態敏感地區，從而達到《昆蒙框架》中「保護全球30%的陸地和海洋」的目標。

綠色和平亦指，政府目前推動大型發展項目時，傾向採用「補償性保育」模式，以達至發展門檻，而非以「守護生態」為核心；三寶樹、尖鼻咀至白泥一帶的海岸保護公園，均與北都等大型發展項目捆綁。

綠色和平續指，《計劃》雖詳列多項目標及優先行動，惟未列明專責部門及相應的問責機制，憂令宏大保育願景流於形式。該團體進一步指，作為橫跨10年的長遠規劃，現有計劃缺乏明確的短、中、長期目標及落實時間表，導致保育措施的推行進度長期滯後於大規模發展項目，令生態敏感地帶因發展或「保育真空」，而遭受難以逆轉的破壞，促當局盡快完善《計劃》，為各項目標及行動定立明確時間表，並設立專責部門及問責機制，讓藍圖轉化為實質措施。

對當局計劃發展「南大嶼生態康樂走廊」及相關工程，如「石壁支援康樂、消閒、住宿、自然教育及相關設施的地區改善工程」、「貝澳至石壁交通設施改善的工程」等，綠色和平指，貝澳、深屈河谷、䃟頭等地的生態價值極高，但一直未獲保育，亦持續受非法填土破壞，憂慮各項目帶動的遊客及交通增長，恐超出原有承載力，建議列為優先保育項目。

保護瀕危物種及打擊盜獵是《計劃》其中一項目標，世界自然基金會保育總監陳輩樂促當局盡快修訂已沿用半世紀的《野生動物保護條例》，指其已追不上時代，難應對現今挑戰。本港共有5種原生瀕危淡水龜，惟近年遭偷獵售賣情況日趨嚴重，他建議仿效當年保護土沉香的做法，成立專職隊伍巡邏打擊。

倡成立專職隊伍打擊淡水龜偷獵

有「香港生物多樣性專家小組」成員認同《計劃》訂立明確指標，亦理解當中工作繁瑣，但認為保育工作爭分奪秒，歡迎與當局訂定及磋商執行細節，甚至一起落實，守護香港的生物多樣性。

環境及生態局回應指，更新的《生物多樣性策略及行動計劃》已納入多項社會各界關注的建議，涵蓋主動保育、加強主流化、建立濕地保護體系，以及推動可持續生態旅遊等措施。政府會作中期檢討，全面評估各項行動，並根據本地及國際生物多樣性保育的最新發展作出必要調整，以確保《計劃》符合香港實際情況及有效落實。

局方亦指，正全力推展設立面積超過330公頃的三寶樹濕地保育公園，提升后海灣一帶的濕地系統，及早保護雀鳥飛行走廊及棲息地，與現有保育區產生協同效應，爭取於2031年完成第一期工程，2039年或之前全面完工。

本港高樓密布，不少採用玻璃幕牆，是鳥撞事故的主因。

防鳥撞玻璃設計納《綠建》手冊 觀鳥會倡公用設施帶頭採用

本港每年發生多宗鳥撞玻璃牆傷亡意外，香港觀鳥會歡迎當局於《生物多樣性策略及行動計劃》2035中，將防鳥撞玻璃設計納入《綠建環評新建建築》手冊，並建議政府在公用設施帶頭採用，作出示範。

香港位處鳥類重要遷徙路線的「東亞——澳大利西亞飛行路線」，2022至2023年間，觀鳥會於全港錄得309隻雀鳥遭遇鳥撞事故，當中284隻死亡。涉事鳥類中60%為候鳥，88隻為保育級別，鳥類集體遷徙事故達17宗。

逾半鳥撞事故發生在11層以上的高樓，與本港高樓密布及大廈採玻璃幕牆有關。觀鳥會高級保育主任黃雪媚指，雀鳥誤將大廈玻璃幕牆視為天空而撞上，國際間已逐步減少建築物外牆的玻璃，或在玻璃貼上合乎規格的防鳥撞標記。

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚建議政府在公用設施上帶頭採用「防鳥撞玻璃設計」。

她認同當局於《計劃》中將防鳥撞設計納入《綠建環評新建建築》手冊，但擔心該認證屬自願參與性質，缺乏約束性，促未來列為新落成大廈的強制要求。她以南韓為例，當地政府牽頭於公共設施採用防鳥撞設計，然後向商界推廣。

環團成員Jack認為，納入《綠建環評》屬短期措施，建議漁護署跟進過去曾發生鳥撞，或具潛在風險的建築物，督促盡快採用防鳥撞措施；長遠而言，他建議當局立法規定所有建築物必須加入防鳥撞設計，並訂立罰則以作規管。

記者：關英傑