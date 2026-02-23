逾180配音員聯署反對AI未經授權擷取聲音 批行為侵權損害業界權益

AI配音軟件或AI旁白生成器盛行，屢被指運用配音員或電視廣播員的聲音樣本訓練AI，損害配音員等相關行業的權益。香港配音從業員工會逾180位從業員發出聯署聲明，指出任何機構企業或個人，未經聲明人或工會書面明確同意，不得以任何形式錄製、收集、使用、修改、編輯或複製聲明人之聲音樣本，作為生成式人工智能訓練、模擬、語音合成，或其他類似科技之用途。

聲明指，堅決反對一切未經授權擷取及運用聲音資料之行為，視此為嚴重侵犯聲音權益、職業尊嚴及創作自主。聯署中又指，倘有違規，他們將依法保留追究法律責任之權利，包括但不限於要求停止侵權、賠償損失及公開道歉等。

聯署的配音員包括曾為《多啦A夢》靜香角色配音的梁少霞和著名配音員黃榮璋等。

香港配音從業員工會在社交平台上載《嚴禁未經授權之生成式人工智能應用》聯合聲明。香港配音從業員工會fb