Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾180配音員聯署反對AI未經授權擷取聲音 批行為侵權損害業界權益

社會
更新時間：22:07 2026-02-23 HKT
發佈時間：22:07 2026-02-23 HKT

AI配音軟件或AI旁白生成器盛行，屢被指運用配音員或電視廣播員的聲音樣本訓練AI，損害配音員等相關行業的權益。香港配音從業員工會逾180位從業員發出聯署聲明，指出任何機構企業或個人，未經聲明人或工會書面明確同意，不得以任何形式錄製、收集、使用、修改、編輯或複製聲明人之聲音樣本，作為生成式人工智能訓練、模擬、語音合成，或其他類似科技之用途。

聲明指，堅決反對一切未經授權擷取及運用聲音資料之行為，視此為嚴重侵犯聲音權益、職業尊嚴及創作自主。聯署中又指，倘有違規，他們將依法保留追究法律責任之權利，包括但不限於要求停止侵權、賠償損失及公開道歉等。

聯署的配音員包括曾為《多啦A夢》靜香角色配音的梁少霞和著名配音員黃榮璋等。

香港配音從業員工會在社交平台上載《嚴禁未經授權之生成式人工智能應用》聯合聲明。香港配音從業員工會fb
香港配音從業員工會在社交平台上載《嚴禁未經授權之生成式人工智能應用》聯合聲明。香港配音從業員工會fb

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
7小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
15小時前
旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
突發
7小時前
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
影視圈
10小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
雷神四月任方廄主帥
雷神四月任方廄主帥
馬圈快訊
10小時前
盛傳離巢視后街頭擘脾！不雅坐姿照瘋傳 豪邁程度嚇壞網民：勁奇怪
盛傳離巢視后街頭擘脾！不雅坐姿照瘋傳 豪邁程度嚇壞網民：勁奇怪
影視圈
5小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
12小時前