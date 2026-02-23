Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境處樂隊快閃賀新春 中西合璧傳遞喜慶與溫馨

社會
更新時間：21:44 2026-02-23 HKT
發佈時間：21:44 2026-02-23 HKT

入境處樂隊於年初七「人日」在總部大堂舉行快閃音樂表演，預早慶祝元宵佳節，並向市民送上新春祝福。入境事務處處長郭俊峯亦到場致辭，祝願市民龍馬精神，「出入境」平安。

郭俊峯祝市民「出入境」平安

為慶祝新春佳節，入境處樂隊於「人日」在總部上演快閃音樂會。表演由樂隊中樂組及流行樂隊聯手演出，結合兩種各具特色的音樂風格，為現場帶來喜慶而溫馨的氣氛。

活動吸引不少到場辦理手續的市民駐足欣賞，沉浸在精彩的演出中。入境事務處處長郭俊峯致辭時，除了祝賀市民馬到功成，亦送上「出入境」平安的祝福，希望透過音樂散發溫暖的正能量。

入境處處長郭俊峯致辭。
入境處處長郭俊峯致辭。
中樂組與流行樂隊一起演出。
中樂組與流行樂隊一起演出。
入境處樂隊在總部舉行快閃音樂表演。
入境處樂隊在總部舉行快閃音樂表演。
入境處樂隊在總部舉行快閃音樂表演。
入境處樂隊在總部舉行快閃音樂表演。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
6小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
突發
5小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
14小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
影視圈
9小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
10小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
5小時前
雷神四月任方廄主帥
雷神四月任方廄主帥
馬圈快訊
9小時前