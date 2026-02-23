入境處樂隊快閃賀新春 中西合璧傳遞喜慶與溫馨
更新時間：21:44 2026-02-23 HKT
發佈時間：21:44 2026-02-23 HKT
入境處樂隊於年初七「人日」在總部大堂舉行快閃音樂表演，預早慶祝元宵佳節，並向市民送上新春祝福。入境事務處處長郭俊峯亦到場致辭，祝願市民龍馬精神，「出入境」平安。
郭俊峯祝市民「出入境」平安
為慶祝新春佳節，入境處樂隊於「人日」在總部上演快閃音樂會。表演由樂隊中樂組及流行樂隊聯手演出，結合兩種各具特色的音樂風格，為現場帶來喜慶而溫馨的氣氛。
活動吸引不少到場辦理手續的市民駐足欣賞，沉浸在精彩的演出中。入境事務處處長郭俊峯致辭時，除了祝賀市民馬到功成，亦送上「出入境」平安的祝福，希望透過音樂散發溫暖的正能量。
