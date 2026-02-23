電動小巴︱業界反映「車價貴」 政府研覓內地車廠量產收窄差距

政府本月12日公布《香港電動車普及化路線圖更新版》，闡述推動電動車普及化的最新策略。環境及生態局局長謝展寰表示，電動私家車方面，政府會成立工作小組，主力完善充電配套，維持2035年或之前停止新登記燃油私家車（包括混合動力車）的目標。電動商用車方面，政府會循序漸進推進，協助引入更多車種，為未來電動商用車大規模應用創造條件，亦會建立一個以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡。立法會環境事務委員會今日開會討論相關進展，多名議員關注電動小巴引入進程。

環境及生態局副秘書長（環境）譚卓姿透露，局方去年一直與小巴業界會面，了解到電動小巴與現有車型價格差距甚遠。當局已展開準備工作，包括在內地尋找大型、有信譽的車廠，希望透過量化生產將合適車款引入香港，收窄車價差距。

對於充電網絡建設，政府目標在2027年年中將公共和私人充電停車位提升至約20萬個，可支援超過30萬輛電動車；長遠目標在2035年增至約1萬支高速充電樁，連同私人設施共可支援約80萬輛電動車。多位議員提及充電樁分佈不均問題，譚卓姿表示，高速充電樁鼓勵計劃推出後收到市場回應，各區均有申請，相信市場對充電樁需求最為敏感，分佈不均問題會隨計劃推進逐步改善。

擬撥款5000萬推電動輪椅的士資助計劃

就中港充電制式問題，國家能源局與環境及生態局合作推出新一代充電技術ChaoJi先導計劃，目標在2027年完成香港充電示範站建設。自去年12月23日「粵車南下」實施以來，截至今年1月中，本港有70支國標GB/T充電樁，可支援約1,400輛國標電動車使用。

當局計劃今年在新能源運輸基金下撥款2,000萬元推出新計劃，鼓勵業界安裝功率達240千瓦或以上的高速充電樁供電動商用車使用，並計劃在2026年撥款5,000萬元推行電動輪椅的士資助計劃，詳情稍後公布。

議員倡維修工強制註冊

航運交通界林銘峰關注電動車維修人才培訓，又查詢政府會否將現行車輛維修技工的自願註冊制度改成強制，確保維修人員掌握相關技術。局方回應持開放態度，會與相關部門商議有關問題。

選委界何君堯關注充電裝置的電子支付方法，希望政府規定統一支付方式，避免每個屋苑各自為政，造成不便。局方表示會處理有關問題。

經民聯工程界卜國明關注電動車與氫能車的未來發展，擔心待電動車基建完成時市場可能轉向，以及廢棄電動車電池的環境污染問題。環境及生態局局長謝展寰回應指，當局正草擬「生產者責任制」，要求生產商負責處理廢棄電池。他認為電動車與氫能車誰會成為主流仍有爭議，但相信電動車仍會佔一席位。

記者：周育瑩